Nokkosrokko kulki läpi koko Meritin kehon ja verenpaine romahti – punkin pureman aiheuttaman "liha-allergian" oireita ei todellisuudessa aiheuta vain liha

Ei liha-allergia, vaan nisäkäsperäisen sokerimolekyylin allergia

Allergeeni punkin syljestä

– Galaktoosi-alfa-1,3-galaktoosi on sokerirakenne, joka on löydetty punkin syljestä ja näissä allergiatapauksissa elimistön immuunivaste kohdistuu tätä sokeria kohtaan, Liippo kertoo.

Verenvuotoa peräaukosta ja rajuja nokkosihottumakohtauksia

Oireet samanlaisia kuin muissa ruoka-aineallergioissa, mutta aikataulu on poikkeava

Nämä tekijät alentavat elimistön oirekynnystä allergiselle reaktiolle

– Jos ihmisellä on tietämättään allergia ja hän on nauttinut tulehduskipulääkettä, aspiriinia, alkoholia tai rasittanut itseään fyysisesti ja sitten syö allergisoivaa ruoka-ainetta, voivat oireet iskeä päälle herkemmin, Liippo kertoo.

– Myös samanaikainen, lieväkin infektio voi altistaa oireille. Erityisesti oireita voi tulla, jos on käyttänyt infektio-oireisiin ja kuumeeseen tulehduskipulääkkeitä tai aspiriinia. Mitä useampi näistä asioista toteutuu yhtäaikaisesti, sitä enemmän elimistön oirekynnys allergiselle reaktiolle on alentunut.

Yhdysvalloissa satoja tuhansia tapauksia, Suomen tilannetta ei tiedetä

– Suomessa puuttuu tutkimustieto siitä, kuinka monella on alfa-gal-syndrooma. Viimeisen viiden vuoden aikana täällä Varhan alueelle olemme löytäneet noin kymmenkunta tapausta eri ikäisiltä potilailta. Uutisten perusteella tilanne on sama myös muualla Suomessa. Todennäköisesti allergisia potilaita on alueilla, joissa altistuminen punkeille on runsasta.