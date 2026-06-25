Kansainvälinen autoliitto FIA teki päätöksen, jonka uskotaan olevan askel kohti kiistellyn Mohamed Ben Sulayemin valtakauden jatkoa.
FIA on poistanut liiton virkamiesten palveluskausirajoitukset, kertoo muun muassa ESPN.
Tämä avaa jättijärjestön nykyiselle pomolle Mohamed Ben Sulayemille mahdollisuuden jatkaa tehtävässään myös aiemman kolmen toimikauden rajan jälkeen.
64-vuotias Ben Sulayem valittiin toiselle kaudelleen viime vuoden joulukuussa ilman vastaehdokkaita. Kyseinen valtakausi kestää vuoden 2029 loppuun.
BBC:n mukaan FIA äänesti rajoituksen poistamisesta ja peräti 91 prosenttia kannatti sitä.
Nykysääntöjen mukaan liiton johtajaksi ei voi asettua ehdolle jos on täyttänyt 70 vuotta, mutta ESPN:n lähteet uskovat, että tämäkin rajoitus tullaan Ben Sulayemin toimesta poistamaan. Tämä mahdollistaisi arabiemiirikuntalaisen johtoaseman jopa eliniäksi.
Ben Sulayem on ollut kiistanalainen hahmo liiton johdossa. Hänen ajanjaksoaan on leimannut useiden keskeisten virkamiesten eroaminen. Lisäksi nykyjohtajan asettamat kiroilukiellot ja sakkouhat ovat aiheuttaneet kovaa kritiikkiä MM-rallissa ja F1:ssä.