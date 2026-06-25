Ensi vuoden Euroviisut järjestetään Bulgariassa.
Kanadan yleisradioyhtiö hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin (EBU) täysjäseneksi. EBU äänesti asiasta tänään yleiskokouksessaan Prahassa.
Kanadalla on päätöksen myötä oikeus osallistua Euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö saa myös pääsyn EBUn verkostoihin.
Kanadan jäsenyyden mahdollisti tänään hyväksytty sääntöuudistus. Sen mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt kriteerit.
Suomessa asiasta kertoi aiemmin Yle.