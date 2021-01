Nuoret karkaavat lastensuojelusta eivätkä työntekijät voi tehdä mitään – kokenut päihdetyöntekijä: "Takaisin tulee raiskattu tyttö tai poika, jonka elämä on tärvelty"

Viime aikoina julkisuudessa on keskustelu paljon hatkaan lähteneistä nuorista. Frankenin mukaan näitä nuoria ei pystytä riittävästi lastensuojelussa suojaamaan, koska laki estää sen.

"Iso ja todellinen ongelma"

– Tämä on iso ja ihan todellinen ongelma, sillä nämä lapset ja nuoret joutuvat rikosten uhreiksi sekä myös tekevät itse rikoksia. Näitä lapsia ei siten pystytä riittävästi suojelemaan, vaikka pitäisi, poliisi kirjoitti.

Hatkaan päihteiden perässä

Franken ei voisi olla Turusen kanssa enempää samaa mieltä. Hän on omin silmin vuosien ajan seurannut, miten lastensuojelu ei oikeasti pysty tekemään riittävästi, koska lastensuojelulaki estää työntekijöitä.

Nuorisokodissa työskennellessään Franken on todistanut kymmeniä kertoja, kun nuori lähtee hatkaan, eli karkuun sijoituspaikastaan, eivätkä työntekijät voi tehdä asialle muuta kuin ilmoittaa poliisille.

Kun ilmoitus on tehty, lastensuojelun työntekijät joutuvat odottamaan, että poliisi joko tavoittaa nuoret itse tai pääsee osallistumaan etsintään työntekijöiden kanssa.

– Todellisuutta on, että nuoret katoavat hatkareissuilleen. Lainsäädäntö estää sen, että heidän lähtönsä pysäytettäisiin jo laitoksessa, vaikka se olisi nimenomaan lapsen suojelemista, Franken sanoo.

Kokeneena päihdetyöntekijänä Franken tietää, että hatkareissuille lähdetään useimmiten päihteiden perässä, sillä monille nuorille on jo kehittynyt vakava päihderiippuvuus.

Sari Franken on ollut töissä useissa nuorisokodeissa ja hän tietää, miten vaarallisia hatkareissut voivat nuorille olla.

Kädet ovat sidotut

Franken on itse kollegojensa kanssa seurannut nuoria, jotka ovat lähteneet nuorisokodista karkureissuilleen hakemaan huumeita.

Nuoria on karkuunlähdön jälkeen seurattu maastossa autoilla ja kartoitettu, mihin junaan he nousevat.

– Lastensuojelupuolella on ihmisiä, jotka haluavat auttaa nuoria, mutta heidän kätensä ovat sidotut. Lastensuojelun lakia muutettiin ja lainmuutoksesta aiheutui se, että nuorisokodin työntekijä ei voi ottaa nuorta kiinni, vaikka lapsi on huostaanoton alaisena. Tämä turhauttaa todella monia, Franken sanoo.

Rikosten uhreja tai tekijöitä

Nuorten kiinniottamiseksi tarvitaan virka-apua antava poliisipartio, mutta poliisit harvoin ehtivät ei-akuutteihin tilanteisiin niin nopeasti. Nuori ehtii sitä ennen jo kadota johonkin, missä aineita on saatavilla.

– Nuoret häviävät sinne päihdeongelmaan. Muutaman viikon päästä takaisin saattaa saapua raiskattu poika tai tyttö, jonka elämä on tärvelty.

Taustalla tapahtuu hirveitä

Franken tietää hyvin, että useimmat hatkassa olleet nuoret joutuvat seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi. Se on tapa, jolla rahattomat nuoret maksavat aineista ja asumisesta.

– Kun päihderiippuvuus ajaa ihmistä eteenpäin, hän on valmis tekemään mitä tahansa, jotta pysyy kiinni päihteissä. Tällä tavalla lapset saadaan houkuteltua asuntoihin. Taustalla on usein hirveä kuvio.

Hän on itsekin lukuisia kertoja ollut mukana etsimässä nuorta lastensuojelun asiakasta, joka on lähtenyt hatkaan.

Lainsäädännössä vakava vinouma

– Se ei ole poliisin vika, vaan se on lainsäädännön vika. Olisin itsekin voinut useita kertoja hakea nuoren jostakin asunnosta, mutta en saa tehdä sitä ilman poliisia. Välillä myös vanhemmat itse piilottelevat omaa huostaanotettua lastaan.

Franken mukaan tällaisessa tapauksessa kyseessä on usein ylisukupolviset päihdeongelmat.

– Jos tilanne on se, että lastensuojelussa oleva lapsi on lähdössä käyttämään huumeita ja oleskelemaan asuntoon, jossa aikuiset raiskaavat häntä, pitäisi tähän pystyä puuttumaan. Jotain on vialla, kun näin ei voida tehdä eikä nuorta voida suojella häneltä itseltään, Franken sanoo.