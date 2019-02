Huumekoukussa ollut äiti kertoo: "Kävin töissä, minulla oli omistusasunto ja käytin suonensisäisiä huumeita"

Lapsen menetys pelotti



Päihteiden käyttö ei välttämättä näy päälle päin



Ensi- ja turvakotien liitosta kerrotaan, että raskaus on yksi suurimmista mahdollisuuksista saada päihderiippuvaisen naisen elämä kääntymään uusille raiteille, mutta helppoa se ei ole.

”En voi koskaan sanoa, etten voisi retkahtaa”



Jonna hankki huumeensa kadulta itse, myös näkyvästi raskaana ollessaan. Hänen mukaansa päihdemaailmassa ei ketään kiinnosta, kuka aineen käyttää. Tärkeintä on saada ”kama” myydyksi.

– Kävin ostamassa Subutexia pari kertaa, mutta ei siihen kukaan reagoinut mitenkään. Se on myyjille ja muille käyttäjille ihan sama, jos joku on raskaana. Ei kukaan ihmettele, et miksi tulet ostamaan, kaikki tietää pelin hengen.