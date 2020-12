Poliisi huolestunut nuorten väkivaltarikoksista – etenkin lastensuojelun asiakkaat näkyvät tilastoissa: "He joutuvat rikosten uhriksi ja tekevät rikoksia"

Helsingin poliisin rikostutkintayksikön johtaja Jonna Turunen kertoo MTV Uutisille, että törkeiden väkivaltarikosten määrä on kokonaisuudessaan lisääntynyt pääkaupungissa.

Henkirikoksissa ja niiden yrityksissä sekä törkeissä pahoinpitelyissä ja niiden yrityksissä määrä on kasvanut merkittävästi tänä vuonna.

Lisäksi nuorten tekemissä vakavissa rikoksissa on kasvua. Tänä vuonna Helsingissä on tapahtunut kaksi henkirikosta, joissa epäiltyinä on alaikäisiä.