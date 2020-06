Ossin päihteidenkäyttö alkoi "kuulumattomuuden tunteesta" 12-vuotiaana – mies ajautui lopulta ryöstämään pankin polkupyörän ja veitsen kera

Rantalalla on pitkä tausta huumausaineista ja korvaushoidosta.

"Kuulumattomuuden" tunne ajoi päihdekierteeseen

– Suurin syy, miksi ajauduin päihdeporukoihin oli se, että vanhempani erosivat, kun olin neljävuotias. Sen jälkeen minulla on ollut vahva kuulumattomuuden tunne. Sitä on sitten hakenut erilaisista porukoista. Kun herkkä lapsi olin, niin piti olla sellainen tunne porukassa, että tulee hyväksytyksi. Piti saada kokemus siitä, että kuuluu johonkin.

– Huomaamatta sitä ajautui sitten tilanteisiin, mihin ei ollut ajatellut ajautuvansa. Mutta niin vain kävi. Ja kun oli mahdollisuus, niin uteliaisuus ja halu päihtyä voitti. Kun päihdytti itsensä, oli sellainen olo, että minulla on kaikki hyvin.

Huumeet astuivat kuvioon

Rantala ryösti pankin huumetokkurassa

– Minulla on välähdyksiä siitä, että menin pankkiin ja muistan pankin työntekijän kauhistuneen ilmeen.

– Pidätys tapahtui Hietaniemen hautausmaalla, jonne olin suunnitellut meneväni. Siellä ulkopuoliset olivat huomanneet, että tilanteessa on jotakin epänormaalia ja he soittivat poliisille.

Vankila oli käännekohta

– Se oli minulle viimeinen tuomio ja jotain siinä tapahtui. En vain yksinkertaisesti enää jaksanut sitä maailmaa ja niitä ihmisiä. Se illuusio siitä, että kaikki on hyvin, oli karissut pois. Halusin jotain muuta.

– Olin pitkään Metadoni-hoidossa ja lopetin sen itse. Tajusin, että jos siinä hoidossa pysyn, minulla ei ole mahdollisuuksia mihinkään muuhun. Siitä oli päästävä ensin eroon ja se onnistui vankilassa, jossa on myös hyviä päihdealan työntekijöitä. Minun tapauksessani vankila oli pelastus. Sain sitä kautta kokemuksen päihteettömyydestä.

Vuonna 2014 Rantala aloitti niin sanotun Minnesota -hoidon, joka pohjautuu ajatukseen siitä, että päihderiippuvuus on sairaus ja siihen sairastuneita tulee kohdella tasavertaisina ihmisinä. Hoito tähtää päihteettömään elämään.

– Pakonomaisuus päihderiippuvaisena oli niin vahva, ettei enää nähnyt tietä toipumiseen. Mutta sitten kun menin oikeanlaiseen hoitoon, sain ymmärryksen päihderiippuvaisuudesta sairautena ja se on itselläni ollut se isoin juttu, joka avasi tien toipumiseen. Minun tieni kulki sitä kautta ja hyvä, että kulkikin – nykyään elelen aivan toisenlaista elämää.

Auttaa nyt muita päihdeongelmaisia

Kun Rantala raitistui vuonna 2014, hänelle heräsi halu auttaa muitakin. Hän perusti ystävänsä Kristiina Niskasen kanssa päihdeongelmaisia ja peliriippuvaisia auttavan Start Over Oy:n.

– Minulla on alusta asti ollut halu auttaa itseni kaltaisia. Minnesota -mallista hoitoa opiskelleena, minua rupesi kiinnostamaan vahva ammatillisuus yhdistettynä kokemuksellisuuteen. Kristiinalla on myös oma toipumiskokemus.

Yhä nuoremmat käyttävät päihteitä

Rantalan yrityksen asiakaskunnassa on nähtävissä muutos ikärakenteessa. Nuorten päihteidenkäyttö huolestuttaa häntä.

– Monet asiakkaistamme ovat suhteellisen nuoria, noin 18-20 -vuotiaita – ajoittain jopa todella nuoria. Heillä on usein vakava monipäihderiippuvuus. Huumausaineita käytetään laidasta laitaan ja siihen vielä yhdistetään alkoholia ja toisinaan lääkkeitä. Heillä on nähtävissä myös mielenterveysongelmia.

– Aikaisempaan verrattuna yhä nuoremmat hakeutuvat – tai heidät tuodaan hoidon piiriin. Päihteidenkäyttö on voinut alkaa ala-ikäisenä, jolloin siellä on myös lastensuojelun kuvio taustalla. Aikaisemmin meillä oli harvoin alle kaksikymppisiä, mutta nyt heitä on järjestäen.