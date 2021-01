Maria alkoi käyttää huumeita 12-vuotiaana – karkasi kymmeniä kertoja lastenkodista ja joutui miesten hyväksikäyttämäksi

26-vuotias Maria on äitinsä ja isänsä ainoa lapsi. Jo hänen varhaislapsuutensa oli vaikea.

Tuntematon äiti

Kauhea lastensuojelulaitos

– Siellä oli todella huonot oltavat. Se oli iso laitos ja kova paikka. Sääntöjä oli paljon ja ne olivat tiukat. Huoneet olivat todella kylmät. Ohjaajat käyttivät meihin lapsiin ja nuoriin henkistä väkivaltaa ja he olivat ilkeitä. Lisäksi heillä oli kovat fyysiset otteet, hän kuvailee.

Kovien sääntöjen kohteena

– Muut nuoret elivät vapaasti, ja minua pidettiin tiukassa kurissa. Minut olisi pitänyt sijoittaa jonnekin, jossa kaikille asukkaille on rajatut säännöt, eikä vain minulle.

Aineet syynä karkailuun

Huumeet tulevaisuudensuunnitelmana

Kodittomana kaduilla

Lyhyitä jaksoja vankilassa

Vankilassa Maria on ollut kolme kuukautta suorittamassa sakkojaan pois ja nelisen kuukautta tutkintavankina.

– Kun ei ole yöpaikkaa, oletusarvona on, että miehet halusivat jotain hyvitykseksi majapaikasta. Minua on hyväksikäytetty ja tehty milloin mitäkin. Yksi sitoi käteni ja otti minusta kuvia.

Hatkanuorilla hyväksikäyttötausta

Ensimmäiset hyväksikäyttökokemukset Marialla on jo alaikäisenä tehdyiltä hatkareissuilta.

– Jokaisella tytöllä, joka lähtee hatkaan, on hyväksikäyttötausta. Täysi-ikäiset ja huomattavasti meitä vanhemmat miehet käyttivät seksuaalisesti hyväkseen tyttöjä ja antoivat sitten aineita.

Aineista helpotusta tuskaan

– Aineet olivat ainoa asia, jotka helpottivat sitä tuskaa. Kun ei tiedosta mitään, on helpompi olla. Se oli hirveää.

Äiti auttoi hoitoon

– Vanhempani olisivat halunneet auttaa minua, mutta he eivät pystyneet, koska vedin vain huumeita. Siitä tilanteesta on pakko vanhemman irrottautua, ei voi tehdä mitään. Äiti sanoi, että heti jos haluat apua, hän auttaa kyllä. Tasaisin väliajoin äiti kysyi, olenko valmis lähtemään hoitoon.

Normaali elämä hukassa

– Ihmisillä, jotka elävät kaduilla, on normaali elämä täysin hukassa. Siksi on surullista, että tämän pidempää hoitoa ei ole tarjolla, koska sille olisi tarvetta. Minulla oli onneksi perhe tukenani ja pääsin äitini luo. Muuten olisin ollut aika tyhjän päällä hoidon jälkeen.

Opiskelua ja oma koti

Maria on nyt ollut kuivilla ja ilman päihteitä kolme ja puoli vuotta. Hänen elämänsä on täysin toisenlaista kuin ennen.

– Opiskelen ja minulla on koira sekä oma koti. Mieleni ei tee enää päihteitä, mutta tiedostan, että minun on pidettävä täysin nollalinja niiden suhteen.

Maria tietää myös sen, että päihderiippuvuus on voimakkaasti periytyvä sairaus. Heidän suvussaan on ollut alkoholismia, ja sekä isoisä että äiti käyttivät nuorena huumeita.

Maria on tunnistanut olleensa riippuvainen luonne aivan pikkulapsesta saakka. Pienenä hän jäi ensin koukkuun peleihin, sitten päihteisiin.

– Kun kokeilin huumeita ensimmäistä kertaa, tiesin jo silloin, että tämä on minun juttuni. Ja niin siinä valitettavasti kävikin.

Tuttuja kuollut paljon

Maria on yhä tekemisissä joidenkin kavereidensa kanssa entisestä päihde-elämästä, mutta hänellä on myös paljon uusia ystäviä, jotka ovat raittiita.

Vuosien aikana häneltä on kuollut yli 20 kaveria huumeisiin.

– Koko ajan kuulee edelleenkin, että joku tuttu on kuollut aineisiin.

Vanhempiinsa Marialla on nykyään hyvät välit ja hän voi hyvin. Poikaystäviäkin on ollut ja hän on pystynyt parisuhteisiin hyväksikäyttökokemuksistaan huolimatta.