Kadonneen Karoliina Karfin isä MTV:n haastattelussa – on erityisen huolissaan yhdestä asiasta

Kadonneen Karoliina Karfin isä kertoo MTV:lle, että suurperhettä on käyty etsimässä myös hänen kotoaan. Nimettömänä haastattelun antava isä puolustaa tytärtään ja moittii viranomaisia sekä mediaa.

Suomessa on puhuttanut viime aikoina kadonneen Karfin perheen tapaus, joka tuli ilmi, kun poliisi kesäkuun alussa lasten turvallisuuden varmistamiseksi ja rikostutkinnan edistämiseksi poikkeuksellisesti julkaisi vanhempien nimet ja kuvat.

Tommy ja Karoliina Karf lapsineen ovat olleet kadoksissa jo yli vuoden. Poliisin mukaan vanhemmat veivät seitsemän huostaanotettua lastaan luvatta sijoituspaikastaan.

Karoliina Karf oli tapahtuma-aikaan raskaana. Perheen muut lapset ovat syntyneet vuosina 2007–2021.

Karfin lasten isoisä kuvailee tyttärensä perheen katoamista kovaksi järkytykseksi.

– Minulle se on tietysti tullut tietoon paljon aikaisemmin kuin julkisuuteen. Ne valvotut yöt, joita tämän asian tiimoilta olen joutunut viettämään, eivät ole menneet hukkaan. Olen saanut rukoilla lasten puolesta ja niiden puolesta, jotka ovat ehkä tehneet jotakin väärää näitä lapsia kohtaan, puhujana ja pappina pitkään työskennellyt isoisä sanoo.

Isoisän mielestä väärin ovat tehneet ainakin viranomaiset huostaanottaessaan lapset. Hän ei ollut paikan päällä todistamassa tilannetta, vaan kuuli siitä myöhemmin puhelimitse tyttäreltään Karoliinalta sekä eräältä tilannetta seuranneelta sivulliselta.

Kuulemansa perusteella isoisä kuvailee, että lapset vietiin kodistaan "väkisin". Hän on pettynyt tapaan, jolla asiaa on mediassa käsitelty.

– Media on ottanut lähtökohdaksi sen, mitä poliisi ja lastensuojelu sanovat. Niitä pidetään faktoina, vaikka ne eivät oikein pidä paikkaansa, isoisä väittää.

Karoliina ja Tommy Karfia epäillään tällä hetkellä muun muassa omavaltaisesta huostaanotosta, törkeästä ihmiskaupasta, törkeästä vapaudenriistosta sekä törkeästä pahoinpitelystä. Heistä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus.

Hyvät keskinäiset välit

Isoisän mukaan hänellä on aina ollut tyttäreensä ja tämän perheeseen hyvät välit. Pitkän välimatkan takia he ovat tavanneet lähinnä kerran kesässä tai muulloin pidempinä loma-aikoina.

– Minun käsitykseni on, että he hoitivat lapsiaan rakkaudellisesti ja pitivät heistä hyvää huolta kristillisen asenteen mukaisesti, isoisä sanoo.

Kuten julkisuudessa on kerrottu, perheen lapset kävivät kotikoulua. Idea siihen ei ole tullut ainakaan Karoliinan lapsuudenperheestä, sillä lapset osallistuivat aikanaan aivan tavalliseen opetukseen.

– Ensimmäinen ajatukseni [kotikoulusta] oli, että huhhuh – kun sitä arkirutiiniakin on monen lapsen kanssa niin paljon, että vielä sen lisäksi lähtivät opettamaan. Mutta käsittääkseni se sujui hyvin. Vanhemmat eivät koskaan valittaneet, että heillä olisi liikaa töitä.

Poliisi soitti ovikelloa

Huostaanoton jälkeen isoisä kävi katsomassa lapsenlapsiaan lastensuojeluyksikössä Uudessakaarlepyyssä. Hän jäi siihen käsitykseen, etteivät lapset viihtyneet siellä.

– Lapset sanoivat, että heiltä otettiin puhelimet ja tietokoneet pois eikä opetettu mitään.

Karfin lasten katoaminen lastensuojeluyksiköstä 15. toukokuuta 2024 tuli isoisälle yllätyksenä. Hän kertoo, ettei ole itsekään saanut perheeseen yhteyttä katoamisen jälkeen.

Tänä keväänä viranomaiset kävivät etsimässä lapsia myös isoisän kotona.

– Ne soittivat ovikelloa ja sanoivat tulevansa katsomaan, ovatko lapset täällä meillä. Poliisi oli mukana, kuulemma siltä varalta, että jos ovi ei olisi auennut, niin he olisivat aukaisseet sen. Tällä tavalla lastensuojelu toimii – tulee vaikka väkisin ovesta läpi, isoisä sanoo.

Isoisän huolena on, että perheenjäsenet erotettaisiin toisistaan.

– Karoliinan tuntien on vaikea kuvitella, että jostakin löytyisi suurempaa äidinrakkautta kuin Karoliinalla on. Hän on kuin naarastiikeri, pitää kynsin hampain huolen omista lapsistaan, isoisä sanoo.

Poliisi pyytää havaintoja perheestä tai tietoja henkilöistä, jotka mahdollisesti auttavat perhettä. Havainnot voi toimittaa Pohjanmaan poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen 0295 415 501.

