Kylmäävä arvio: Lastensuojeluun ei saada lainkaan tarpeeksi ammattilaisia töihin – johtaa virheellisiin päätöksiin aiempaa useammin

Kuntaliiton asiantuntijan mukaan työntekijöillä on liikaa virkavastuuta ja se heijastuu työssäjaksamiseen.

"Lastensuojelutyöstä tullut vielä entistäkin vaikeampaa"

Millaisessa tilanteessa lastensuojelu Suomessa on?

– Tilanne on hyvin paineinen. Kiireisten sijoitusten määrän kasvu on erittäin huolestuttavaa. Työ on erittäin raskasta ja vaativaa. Tämä oli odotettavissa 2015 tapahtuneen sosiaalihuoltolain muutoksen vuoksi, kommentoi Kuntaliiton erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen.