Norjalaistutkijat suosittelevat syömään kourallisen pähkinöitä päivässä

Pähkinöiden ja siemenien lisääminen ruokavalioosi saattaa suojella sydäntäsi, kirjoittaa New York Post .

Edes vähän pähkinöitä on parempi kuin ei yhtään

Vaikkei yltäisikään päivittäiseen 30 gramman määrään, tutkijoiden mukaan on parempi, jos syö edes hieman pähkinöitä ja siemeniä, kuin jos ei söisi lainkaan.

– Pähkinöillä on hyödyllinen vaikutus veren kolesterolitasoon, mikä on tärkeää pitää matalana, jotta voidaan ehkäistä rasvatukosten syntymistä verisuonissa. Valtimotauti on yksi suurimmista sydänkohtauksen riskitekijöistä, Erik Kristoffer Arnesen kommentoi.