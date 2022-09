Nord Stream -putkiin tehdyt iskut herättävät kysymyksen: Laajeneeko eskalaatio Itämerelle? Näin asiantuntijat arvioivat

Sabotaasi. Se on kuluvan viikon ja myös tämän päivän sana. Ruotsalaismediat uutisoivat varhain tänä aamuna, että Nord Stream -kaasuputkessa on havaittu neljäs vuotokohta.

Nord Streamin molempiin putkilinjoihin tehdyt iskut ovat saaneet etenkin Pohjoismaat varpailleen. Vielä ei tosin osata sanoa, mikä maa tai taho on iskujen takana. Vahvat epäilykset osoittavat kuitenkin Venäjän suuntaan .

Esimerkiksi Puolustusvoimien pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri on todennut , että Venäjä on valmistellut ja harjoitellut vedenalaisen infrastruktuurin rikkomista jo vuosia ja Nord Streamin ongelmat johtuvat itänaapuristamme.

Tanskan puolustusministeri Morten Bødskov totesi eilen , että Itämeren alueen turvallisuustilanteesta on syytä olla huolissaan. Lisäksi Nato on tuoreessa lausunnossaan todennut, että iskut Itämerellä ovat erittäin huolestuttavia.

– Kaasuvuotojen hyväksikäyttäminen meriliikenteen häirinnälle on nostettu esiin eräänä vaihtoehtona. Muitakin mahdollisia skenaarioita on, Pesu listaa tviiteissään.

Asiantuntija: Venäjä on siirtymässä häiriöistä operaatioihin

– Putinin toimilla ei näytä olevan rajoitteita. Eskalaatio on mahdollinen, myös iskut muualle. Energia-infran kohteita ja kybermaailmaa kannattaa nyt seurata, Limnéll ohjeistaa Twitterissä.

Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtajan Mikael Wigell puolestaan on tviiteissään suorasanaisempi. Hänen arvionsa mukaan Nord Stream -sabotaasi merkitsee konfliktin eskaloitumista lähemmäs Euroopan unionia.

Jos Venäjä on todistetusti kaasuputki-iskujen takana, Wigellin mukaan kyse on merkittävästä käänteestä hybridivaikuttamisessa, jota Venäjä on jo pitkään kohdistanut Eurooppaan ja laajemmin Länteen.