Venäjälle paenneiden ukrainalaisten mielipide on Venäjän mukaan tärkeää ottaa huomioon neuvotteluissa.

Neuvotteluissa Ukrainan tilanteen ratkaisemiseksi on tärkeää ottaa huomioon Venäjälle paenneiden ukrainalaisten mielipide, linjasi Venäjän federaation pysyvä edustusto YK:ssa uutistoimisto Tassin mukaan.

Kyseessä on noin seitsemän miljoonaa ukrainalaista, jotka ovat löytäneet turvapaikan Venäjältä "erikoisoperaation" alkamisen jälkeen, tarkensi Venäjän pysyvän edustajan sijainen YK:ssa Dmitri Poljanski

– Teidän on myös otettava huomioon niiden seitsemän miljoonan ukrainalaisen näkemys, jotka ovat löytäneet turvapaikan Venäjältä sen jälkeen, kun kaikki tämä alkoi, sanoi Poljanski.

Poljanski korosti, että nämä ukrainalaiset "haluavat tulla tunnustetuiksi venäjänkielisinä, haluavat säilyttää uskonsa kanoniseen ortodoksiseen kirkkoon eivätkä halua Volodymyr Zelenskyin hallinnon sortoa". 

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Zelenskyi tapaavat Washingtonissa tänä iltana. Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin puolestaan tapasivat Alaskassa perjantaina.

