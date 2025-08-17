Meduza: Näin Kreml määräsi uutisoimaan Alaskan kokouksesta

Kremlin ohjeet valtiollisille medioille määräsivät raportoimaan, että huippukokouksessa ei olisi voitu saavuttaa sopimusta Ukrainan suhteen.

Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien perjantaisessa kohtaamisessa Alaskan Anchoragessa ei saavutettu sopimusta Ukrainan suhteen. Huipputapaaminen nousi luonnollisesti maailmanluokan uutistapahtumaksi eri puolilla maailmaa myös Venäjällä.

Venäjän valtiolliset mediat saivat kuitenkin tarkan ohjeistuksen, miten Alaskan kokouksesta kirjoitetaan. Kremlin laatimasta muistiosta kertoo Latviasta käsin toimiva riippumaton venäjänkielinen Meduza-media.

Jo ennen perjantain tapaamista Kreml oli antanut erilliset ohjeet, joissa määrättiin korostamaan dialogia ja painottamaan, että Putin on valmis kaikkiin skenaarioihin.

"Putin määrittää ehdot"

Presidentinhallinnon poliittisessa tiimissä työskentelevä strategi kertoi Meduzalle tuolloin, että hallitusta tukevia yleisöjä valmisteltiin siihen mahdollisuuteen, ettei huippukokous johtaisi tulitaukoon.

– Tämä on lämmittelyä, jolla pidetään odotukset matalina ja vältetään pettymys. Tärkeintä on dialogi Yhdysvaltojen kanssa dialogin vuoksi. Putin ja Trump työskentelevät sopimuksen eteen, ja Putin määrittää ehdot.

Huippukokouksen jälkeen toimittajia ohjeistettiin raportoimaan, että "Kiovan ja eurooppalaisten johtajien vaatimuksia ehdottomasta tulitauosta ei edes käsitelty presidenttien loppulausunnoissa", ja että "Trump kehotti Zelenskyiä tekemään sopimuksen Venäjän kanssa konfliktin ratkaisemiseksi."

– Kreml ohjeisti myös medioita korostamaan, että Trump tervehti henkilökohtaisesti Putinia lentokentällä - elettä, jota yksikään muu ulkomainen johtaja ei ole saanut.

Tapaamisen historiallisuutta tuli korostaa

Asiakirjan mukaan keskeinen viesti tulee olla, että tapaaminen oli "historiallinen", koska "Putin palautti Venäjän aseman suurena supervaltana."

Siinä korostetaan, että Putin ja Trump puhuivat tasavertaisina, toisin kuin Trumpin neuvotteluissa eurooppalaisten johtajien kanssa.

Asiakirjassa väitetään myös, että Venäjä ja Yhdysvallat voivat "avata uuden luvun suhteissaan", ja että johtajat eivät näe ristiriitoja yhteistyön suhteen.

– Jos neuvottelut päättyvät erimielisyyksiin Ukrainasta, kehotamme edistämään dialogia sen sijaan talouden ja tieteen kaltaisilla aiheilla, Kremlin poliittinen tiimi ohjeistaa toimittajia kirjoittamaan.

Muistiossa todetaan myös, että Ukraina ja Euroopan maat on sivuutettu ja että niille on aiheutettu merkittävä isku informaatiotaistelussa.

Asiakirja ei kuitenkaan esitä ennusteita sodan kulusta tai Putinin ja Trumpin tulevasta suhteesta.