"Kukaan ei ole suojassa": Venäjällä on motiivi tehdä tuhoisa sabotaasi Euroopassa

Viikonloppuna Financial Times uutisoi Venäjän suunnittelevan laajaa sabotaasien sarjaa Euroopassa. Lehden lähteinä ovat eurooppalaiset tiedustelupalvelut.

Miten todellinen Venäjän iskun mahdollisuus sitten on? Savolaisen mukaan kannattaa muistaa, että Venäjä on todennut olevansa sodassa länttä vastaan.

– Venäjän panostus Ukrainaan on todella suuri, se on strateginen kysymys, jopa johdon eloonjäämiskysymys. Jos Venäjä katsoo saavansa iskulla merkittävää hyötyä Ukrainan suhteen, uskoisin, että he ovat valmiita sellaisen tekemään, Savolainen sanoi Huomenta Suomessa.