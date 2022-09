Mika Aaltola: Venäjällä käynnissä epätoivoinen yritys säilyttää asemansa – "On luvassa valtaspektaakkeli"

Aaltolan mukaan Venäjä on menettänyt arvostuksensa muiden valtioiden silmissä. Nyt se tähtää epätoivoiseen yritykseen säilyttää asema ainakin omien kansalaisten silmissä, jotka yrittävät paeta Venäjältä.

– On luvassa siis valtaspektaakkeli, joka pyrkii pelottamaan meitä hyväksymään Venäjän vaateita. Venäjä elehtii uhmakkaasti laajalla rintamalla.

Aaltola peräänkuuluttaa kylmäpäisyyttä uhmakkaan Venäjän kanssa. Hänen mukaansa provokaatiot on hyvä tunnistaa, sillä Venäjä saattaa houkutella ansoihin.

– Ei ole syytä kuitenkaan ylenkatsoa Venäjää. Sillä on resurssinsa. Ne pitää tunnistaa. Se kykenee erityisesti kansainvälisillä merialueille erilaisin harmein vaikeuttamaan elämää laajasti. Venäjä on ahdingossa, eli se kykyjä ei saa yliarvioida, mutta sillä on tilaisuutensa.