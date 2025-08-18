Rajavartiolaitos: Metsästyskoirien irti päästämistä Venäjän rajan lähellä kannattaa välttää

Aop Itäraja 10.5.2025
Mikko Lieri / All Over Press
Julkaistu 22 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Metsästyskoirien irti päästämistä Suomen ja Venäjän välisellä raja-alueella kannattaa välttää, muistuttaa Kainuun rajavartiosto.

Rajavyöhykkeen tuntumassa riistaeläimet kaikkoavat usein metsästystä Venäjän puolelle, jolloin koirat ylittävät rajan niiden perässä. Tämä taas edellyttää yhteydenpitoa Venäjän rajaviranomaisiin.

Rajavartioston mukaan Venäjän rajaviranomaiset ovat kiinnittäneet asiaan erityistä huomiota jo useana vuotena, sillä suomalaiset metsästyskoirat ovat ylittäneet rajaa runsaasti.

Koirat saadaan yleensä takaisin joko koirien palatessa itse tai yhteistyössä Venäjän viranomaisten kanssa. Aiemmilta vuosilta tiedetään myös tapauksia, joissa koiria tai tutkapantoja ei ole saatu palautettua Suomeen.

Lisää aiheesta:

Suomalaismies meni Venäjän puolelle luvattomasti ParikkalastaSuomalaismies ylitti rajan laittomasti VenäjälleMoottorivene tuli laittomasti Suomen puolelle Pyhäjärvellä: "Siviilihenkilöitä kyydissä"Jälleen luvattomia rajanylityksiä – 11 henkilöä otettu kiinni Metsästyskoiria on kirmannut Venäjän puolelle – viime viikkoina toistakymmentä tapaustaRajavartiolaitos varoittaa metsästämästä rajavyöhykkeellä: Voi vaarantaa rajamiesten työturvallisuuden
ItärajaMetsästysKoiratRajavartiolaitosVenäjäUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Itäraja