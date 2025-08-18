Rajavartiolaitos: Metsästyskoirien irti päästämistä Venäjän rajan lähellä kannattaa välttää

Metsästyskoirien irti päästämistä Suomen ja Venäjän välisellä raja-alueella kannattaa välttää, muistuttaa Kainuun rajavartiosto.

Rajavyöhykkeen tuntumassa riistaeläimet kaikkoavat usein metsästystä Venäjän puolelle, jolloin koirat ylittävät rajan niiden perässä. Tämä taas edellyttää yhteydenpitoa Venäjän rajaviranomaisiin.

Rajavartioston mukaan Venäjän rajaviranomaiset ovat kiinnittäneet asiaan erityistä huomiota jo useana vuotena, sillä suomalaiset metsästyskoirat ovat ylittäneet rajaa runsaasti.

Koirat saadaan yleensä takaisin joko koirien palatessa itse tai yhteistyössä Venäjän viranomaisten kanssa. Aiemmilta vuosilta tiedetään myös tapauksia, joissa koiria tai tutkapantoja ei ole saatu palautettua Suomeen.