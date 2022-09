"Vain yhdellä valtion toimijalla kyky sabotoida Nord Streamia" – asiantuntijan mukaan Venäjällä on motiivi kaasuputkien rikkomiseen

Kielin yliopiston Meristrategian ja turvallisuuden instituutin johtaja Johannes Peters arvioi, että vaihtoehtoja mahdollisen sabotaasin toteuttajiin Itämerellä on rajoitetusti.

– Itämerellä on vain yksi valtion toimija, jonka mahdollisuudet, kyvyt ja motivaatio kohtaavat – ja se on selvästi Venäjä, Peters sanoo.

Petersin mukaan yksi vuoto voisi selittyä onnettomuudella, mutta kolmen vuodon kohdalla se onnettomuus on epätodennäköinen syy.

– Kun tarkastellaan hyökkäysten monimuotoisuutta ja kuinka vaikeaa tällainen sabotaasi on toteuttaa, on todennäköistä, että mukana on valtion toimija, Peters pohtii.