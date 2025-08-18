Ainakin viisi kuoli Venäjän iskussa kerrostaloon Harkovassa

Ainakin viisi kuoli Venäjän iskussa kerrostaloon Harkovassa.
Viisi ihmistä kuoli Venäjän tekemässä iskussa Harkovaan. Uhrien joukossa oli myös lapsi.
Julkaistu 18.08.2025 11:38

MTV UUTISET – STT

Ukrainassa ainakin viisi ihmistä on kuollut Venäjän tekemässä lennokki-iskussa. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjä iski varhain aamulla Harkovassa sijaitsevaan viisikerroksiseen asuintaloon.

Viranomaisten mukaan taloon iskettiin neljällä lennokilla. Osa talosta sortui iskussa, minkä lisäksi siinä syttyi useita tulipaloja.

– Viisi ihmistä kuoli, heidän joukossaan noin puolentoista vuoden ikäinen tyttö, kertoivat viranomaiset.

Kuolleiden lisäksi ainakin 18 ihmistä loukkaantui.

Lähellä Venäjän rajaa sijaitsevaan Harkovaan iskettiin Ukrainan mukaan myös ohjuksella. Ohjusiskussa loukkaantui ainakin 11 ihmistä, kertoi Harkovan pormestari viestipalvelu Telegramissa.

Venäjä teki iskunsa juuri kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Euroopan johtajia Washingtonissa. Trump tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin perjantaina.

