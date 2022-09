Sekottaako Venäjä pian pakkaa lisää? Hybridiosaamiskeskuksen Smith: "Yhteistyö valjastetaan aseiksi"

Sen sijaan on vaikeampaa osoittaa aukottomasti se, kuka on teon takana. Smith toteaa, että tekijäksi on vaikea kuvitella mitään ei-valtiollista toimintaa, koska harvoilla tahoilla on kykyä merenalaisen kaasuputken räjäyttämiseen tai muuhun vahingoittamiseen.

Päästäänkö putkea edes tutkimaan?

"Pelaavat Venäjän pussiin"

Jos Venäjä on teon tehnyt, on se Smithin mukaan kuitenkin jo saavuttanut tavoitteensa: Huomio on siirtynyt Venäjän sisäisistä tapahtumista ja Ukrainassa käytävästä sodasta muualle, kaasun hinta on noussut, Euroopan maat nostavat valmiuttaan ja samalla "pelkokerroin" Euroopassa on noussut, kun huoli vastaavista teoista nousee.