Netissä sitkeästi kiertävä deittiuskomus surettaa seksuaalikasvattajaa: "Hirvittävän yksinkertaista ja yksioikoista ajattelua"

Internetin keskustelupalstoilla näkee silloin tällöin väitteitä siitä, että sinkkuuden syy piilee siinä, että yrittää iskeä itseään "paremman tasoista" seuraa sen sijaan, että tavoittelisi "oman tasoista" kumppania. Kysyimme seksuaalikasvattaja Tiina Svenskiltä , mitä mieltä hän on tällaisesta uskomuksesta.

– Harmittaa ihan hirvittävästi, että meillä on keskustelukulttuuri, jossa puhutaan siitä, että joku olisi paremman tasoinen kuin joku toinen. Millä tavalla ja millä perusteilla? hän ihmettelee.

Ulkonäkö ei ole kaikki

– Ulkonäköhän on se vetävä voima sen takia, että meillä on niin ulkonäkökeskeinen yhteiskunta, Svensk sanoo.

Hän pitää valitettavana sitä, että ulkonäkökeskeisyyden seurauksena on syntynyt mainitun kaltaisia lieveilmiöitä. Voi olla, että joku pitää vaikkapa hyvännäköistä kumppania statussymbolina.

Yksioikoisen arvottava ajatusmalli

Ajatus ulkonäöstä arvon mittana ei ole uusi. Svensk sanoo, että ulkonäkö on ollut naisille aina valtti yhteiskunnassa.

Tästä on erilaisia esimerkkejä. Kauniimmat naiset usein menestyvät paremmin. Lisäksi naisten kauneutta on hyödynnetty kapitalistisena markkinavoimana sekä vallankäytön välineenä aina.

– Se on ollut aina osa yhteiskuntaa. Mutta se, että ajattelemme jonkun olevan "high level" tai "low level" -kumppani siinä, miltä hän näyttää, on mielestäni ihan hirvittävän yksinkertaista ja yksioikoista ajattelua.

Ulkonäkökeskeinen nettideittailu

Vaikka pakkeja on saatu maailman sivu ja ihmissuhdesäätämistä on ollut aina, deittisovellukset ovat tuoneet kehiin uusia ilmiöitä. Svensk kertoo, että eräs niistä liittyy naisten asemaan.

– Naisten ääni on ensimmäistä kertaa kuuluvampi ja näkyvämpi ja miehet saavat pakkeja, mikä harmittaa ja turhauttaa, hän tiivistää.

Epätasa-arvoinen seksuaalikasvatus näkyy

Miesten kohdalla yleisempää ajattelua?

Svensk pohtii, että varsinkin miesten keskuudessa näyttäisi itävän ajatus siitä, että kumppanimarkkinoilla on "eritasoisia" ihmisiä. Näin ei toki ole kaikkien miesten kohdalla, mutta yhtenä esimerkkinä tästä hän pitää incel-kulttuuria .

– Totta kai heidän on helpompi purkaa turhautuminen johonkin konkreettiseen asiaan. – Että on vaan "low level" -tyyppejä tai että yritänpä saada tuon paremman tasoisen [kumppanin], jotta elämä paranee.

Ulkonäkö miehille hieman kuin tabu

– Vallalla on jotenkin sellainen ajatus, että miehille kiinnostus omaa ulkonäköä kohtaan ei kuulu eikä ole miehekästä korostaa omaa ulkonäköään, joten heillä ei välttämättä ole tarvittavia taitoja tehdä vetävää deittailuprofiilia. Onhan se turhauttavaa.

Jos treffikumppanien löytyminen on mielessä ja deittisovellukset käytössä, kannattaa profiiliin laittaa hyvät kuvat ja keskittyä kertomaan positiivisia asioita.

"80/20-myytti"

"Tasot" eivät ole ainoa netissä kiertävä uskomus. Svensk on nähnyt paljon erilaisia teorioita siitä, että 80 prosenttia miehistä kilpailisi 20 prosentista naisia. Hän kertoo, että tämä on erään miehen vuonna 2014 keksimä myytti, joka on sittemmin todettu vääräksi.