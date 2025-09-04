Ensitreffit-parit tiukassa syynissä – onko tällä parilla tulevaisuutta?

Ensitreffeillä-vodcastin avausjaksossa analysoidaan uudet Ensitreffit alttarilla -parit. Yksi pari nousee Katrin ja Teron suosikiksi. Entä keiden liitto mietityttää eniten?

MTV Katsomon suosittu Ensitreffeillä-vodcast jatkuu uuden kauden jaksoin.

Uudet Ensitreffit alttarilla -parit ovat jälleen tiukan syynäyksen kohteena toimittaja Katri Utulan ja näyttelijä Tero Tiittasen juontamassa vodcastissa: keistä on unelmapariksi, keiden taru ei välttämättä kestä kauaa?

Katrilla ja Terolla on omat näkemyksensä siitä, mikä pari on suurin kysymysmerkki ja mikä pari on täydellinen match.

Tällä kaudella pareja neljä, ja jopa kolmella osallistujalla on lapsia.

Uutta on myös se, että asiantuntijat ovat menneet osin uusiksi.

Mitä mieltä Katri ja Tero ovat ohjelman uusista käänteistä?

