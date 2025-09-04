Ensitreffit-parit tiukassa syynissä – onko tällä parilla tulevaisuutta?

Katri Utula ja Tero Tiittanen puivat Ensitreffit alttarilla -ohjelman suhdekiemuroita koko syksyn ajan MTV:n Ensitreffeillä-vodcastissa.
Julkaistu 04.09.2025 21:45
Toimittajan kuva

Katri Utula

katri.utula@mtv.fi

Ensitreffeillä-vodcastin avausjaksossa analysoidaan uudet Ensitreffit alttarilla -parit. Yksi pari nousee Katrin ja Teron suosikiksi. Entä keiden liitto mietityttää eniten? 

MTV Katsomon suosittu Ensitreffeillä-vodcast jatkuu uuden kauden jaksoin.

Uudet Ensitreffit alttarilla -parit ovat jälleen tiukan syynäyksen kohteena toimittaja Katri Utulan ja näyttelijä Tero Tiittasen juontamassa vodcastissa: keistä on unelmapariksi, keiden taru ei välttämättä kestä kauaa?

Lue lisää: Tässä ovat Ensitreffit alttarilla -ohjelman sinkut

Katrilla ja Terolla on omat näkemyksensä siitä, mikä pari on suurin kysymysmerkki ja mikä pari on täydellinen match.

Tällä kaudella pareja neljä, ja jopa kolmella osallistujalla on lapsia. 

Uutta on myös se, että asiantuntijat ovat menneet osin uusiksi. 

Lue lisää: Ensitreffit alttarilla -asiantuntijat tekevät paljastuksen tulevasta kaudesta – surullinen teema nousi esiin

Mitä mieltä Katri ja Tero ovat ohjelman uusista käänteistä? 

Katso Ensitreffeillä-vodcastin avausjakso täältä!

Ensitreffeillä-vodcastin kaikki jaksot löydät MTV Katsomosta!   

Torstaisin julkaistavassa Ensitreffeillä-vodcastissa puidaan Ensitreffit alttarilla -kauden tapahtumia Katri Utulan ja Tero Tiittasen johdolla. 

MTV Katsomo+ tarjoaa analyysit myös seuraavien jaksojen osalta.

