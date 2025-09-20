Tieteellinen tutkimus osoittaa, että viehätysvoima ei perustu vain ulkonäköön.

Ihmisen ulkonäkö ei olekaan se asia, joka tekee ihmisestä viehättävän toisen silmissä.

Keväällä julkaistu tutkimus kertoo, että kauniit tai komeat kasvonpiirteet eivät riitä tekemään ihmisestä viehättävää. British Journal of Psychology -julkaisussa julkaistu tutkimus paljastaa viehätysvoiman perustuvan monenlaisiin eri ominaispiirteisiin, henkilökohtaiseen makuun ja niinkin hienovaraisiin asioihin kuin ihmisen tuoksuun, ääneen ja tapaan liikkua.

Viehätysvoima menee pintaa syvemmälle

Alun perin tutkijat olivat sitä mieltä, että ihmiset pitävät symmetrisistä kasvoista sekä tavallisen ja tutun näköisistä kasvonpiirteistä. Viehättävänä on myös perinteisesti pidetty erilaisia piirteitä, jotka viittaavat ihmisen hyvään biologiseen kuntoon eli hyviin geeneihin ja terveyteen. Toisin sanoen perinteisesti on uskottu, että ihminen pitää viehättävänä piirteitä, jotka kielivät hyvästä potentiaalista lisääntymiseen ja suvunjatkumiseen.

Ihmiset määrittelevät usein vain muutamassa sadassa millisekunnissa sen, pitävätkö toisesta ihmisestä vai eivät. Nyt asiantuntijat kuitenkin väittävät, että todellinen viehätysvoima ei liity pelkästään viehättäviin kasvonpiirteisiin, vaan johonkin aivan muuhun.

Näin tukittiin

Saadakseen kokonaiskuvan tutkijat selvittivät ihmisten ulkonäön lisäksi muita ominaispiirteitä, aisteja ja niiden viehätysvoimaa. Tutkimuksessa eroteltiin esimerkiksi ihmisen ääni ja puhetapa, kehonhallinta ja tapa liikkua sekä ominaishaju.

Kansainvälinen tutkimustiimi rekrytoi tutkimukseen 61 osanottajaa. Osanottajat lähettivät tutkimukseen kuvia, videoita, äänitteitä omasta puheestaan ja jopa näytteitä omasta ominaishajustaan. Ominaishajua kerättiin esimerkiksi pyytämällä osallistujia pitämään liikuntaa harrastaessaan hikeä kerääviä siteitä.

Erottelemalla eri aisteja toisistaan tutkijat selvittivät, mitkä niistä olivat kaikkein merkittävimpiä viehätysvoiman kannalta, sekä millä tavalla eri aistinäytteet menivät limittäin keskenään.

Äänen merkitys

Tutkimustuloksissa selvisi, että ihmisen ääni vaikutti ylivoimaisesti vahvimmin viehätysvoimaan, kun eri aisteja tarkasteltiin erillään toisistaan. Heikoimmin pärjäsi ihmisen ominaistuoksu ja pelkkä valokuvasta nähty ulkonäkö.

Kaiken kaikkiaan ihmiset kuitenkin suosivat tutkimuksessa moniaistista kokemusta eli videoita, joista kuuli äänen sekä kasvot äänen takana ja tyylin liikkua. Tarve saada kokonaiskuva ihmisestä todistaa sen, ettei viehätysvoima koostu vain pintapuolisista asioista. Tarvitaan siis muutakin kuin kauneutta ja komeutta.

Tulosten perusteella voikin sanoa, että vaikka ihminen ei olisi itsevarma oman ulkonäkönsä suhteen, on viehätysvoima niin paljon muutakin kuin pelkkä korea ulkokuori.