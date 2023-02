Onko luonne ulkonäköä tärkeämpi kriteeri kumppanille? Näin vastaa raati: "Ei pidä mennä tyytymään"

Näin raati vastasi

"Persoonallisuus voi hyvinkin olla suuremmassa osassa, kun mieluisan kumppanin löytää. On turha miettiä mahtavan, muuten sopivan kumppanin kohdalla, että sillä ei niitä vaadittavia ruskeita silmiä olekaan." – Nainen, 30, parisuhteessa

"Persoonallisuus voi ajaa ohi. Riippuu tietenkin siiitä, kuinka paljon ulkonäkö poikkeaa ihanteestani. Huono kunto ja ylipaino on kuitenkin paha turn off." – Nainen, 30, sinkku

"Olin yli 20 vuotta ihmisen kanssa, jonka ulkonäkö ei täysin miellyttänyt. Huomasin ihailevani muita miehiä. Ero tuli ja nyt olen miehen kanssa, jota jumaloin sisäisesti sekä ulkoisesti. Eli vastaisin, että silmää miellyttävällä ulkonäöllä on merkitystä." – Nainen, 37, kihloissa

"On enemmän kokemusta siitä, että on torpannut suhteen ulkonäöllisesti tyrmäävän tyypin kanssa, koska persoonallisuus oli kiero. Tosin sitä ennen oli kokemusta juuri kierosta parisuhteesta. Luotan eniten siihen tunteeseen, että on mukava olla yhdessä."

– Nainen, 42, parisuhteessa