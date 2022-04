Eeva jakaa somessa deittailuvinkkejä miehille – "Mies ei voi koskaan täysin ymmärtää..."

Helsingin keskustassa sijaitsevan trendikkään kahvilan nurkkapöytään istahtaa pitkähiuksinen nainen. Hänen asunsa on huoliteltu, iho ruskettunut ja käytös huomaavaista.

Hän on sosiaalisen median vaikuttaja ja valokuvaaja Eeva Roots, 36. Instagramissa Eevalla on yli 40 000 seuraajan uskollinen joukko, jolle Eeva jakaa kuvia sekä rehellisiä ja todenmakuisia tarinoita elämästään. Aiheet pyörivät niin muodin kuin deittailunkin ympärillä.

Eeva on nuoresta asti seurustellut, yleensä pidempiä aikoja. Tilanteet ovat vaihdelleet, mutta hän on ehtinyt olla kihloissa, ollut ostamassa yhteistä asuntoa ja miettinyt lapsen hankkimista.

Vaikka hän onkin ollut aiemmin sitoutunut, ei parisuhde ole koskaan ollut Eevalle ehdoton, vaan hän kertoo osaavansa olla myös yksin. Jokaiseen parisuhteeseen nainen on ryhtynyt vain, jos hän on uskonut sen toimivan pitkälläkin tähtäimellä.

– Olen varmaan liiankin itsenäinen nykyisin. Se itsenäisyys on oikeastaan korostunut tämän viimeisen viiden vuoden aikana, ei ole helppoa tehdä tilaa sille kumppanille enää, hän pohtii.

Tällä hetkellä Eeva on onnellisesti sinkku.

Parisuhteessa vai sinkkuna?

Eeva uskoo, että juuri nuorempana oli helpompi antaa tilaa uudelle ihmiselle elämässä. Nuorempana ja kokemattomampana parisuhteessa pystyi yhdessä rakentamaan yhteistä elämää ja tulevaa. Kun elämää rakentaa itsenäisesti omien juttujen varaan, on vähemmän tilaa parisuhteen yhteisinä pidetyille asioille.

– Nykyisin mulla on enemmän sellaisia omia juttuja, joista en ole enää valmis tinkimään, hän toteaa.

Se ei kuitenkaan ole tarkoittanut sitä, etteikö sinkkumarkkinoilta olisi mitään jäänyt käteen. Vaikka pysyvää parisuhdetta ei ole vielä löytynyt, on monesta treffikumppanista tullut Eevalle ystävä.

Dating Diaries

Kahvilassa on yllättävän vilkasta. Syy saattaa olla ulkona vallitsevassa synkkyydessä. Kahvilan ikkunasta avautuu sateisen synkkä lokakuinen päivä. Vettä valuvat sateenvarjot kuivuvat nurkissa ja kuumat kupit höyryävät pöydissä. Muutamat asiakkaat vilkuilevat Eevan suuntaan vaivihkaa tämän kertoessa avoimesti kokemuksistaan seurustelun saralta. Avoimuus ja autenttisuus puree myös Eevan yli 40 000 seuraajaan sosiaalisessa mediassa.

Eeva on julkaissut säännöllisen epäsäännöllisesti Dating Diaries -nimellä kulkevaa sarjaa Instagramissa, jossa hän pui erilaisia parisuhteeseen, sinkkuuteen ja deittailuun liittyviä ajatuksiaan.

Idea Dating Diaries -sarjaan lähti hyvin luonnollisesti. Eeva kertoo, että on aina rakastanut kirjoittamista ja koki, että aihe oli sellainen, mistä hänellä voisi olla paljonkin sanottavaa. Erityisesti romanttisessa mielessä syntyvät ihmissuhteet ovat aihe, josta ihmiset kaipaavat jatkuvasti neuvoja, näkökulmia ja uusia ajattelumalleja.

View this post on Instagram

Seksittömyys parisuhteessa

Seksitön parisuhde aiheena on monelle kipeä ja sitä voi olla vaikea käsitellä, saatikka hyväksyä. Inhimillinen kosketus on Eevalle hänen teksteissään kaikki kaikessa.

– Ihmiset jotenkin luottaa muhun ja näkemyksiini. Se on ihanaa, hän hymyilee.

– Se just, että en ole mikään psykologi tai seksuaaliterapeutti, vaan tavallisena ihmisenä kirjoittelen, hän alleviivaa.

– Mielestäni harva asia elämässä on sellainen, mistä ei voisi puhua. Haluaisin sitä rikkoa, ettei ihmiset pitäisi niin paljon kipeitä asioita sisällään, hän toteaa.

Erityisesti Eevalle on tärkeää pystyä luomaan keskusteluväylä hänen miesseuraajiensa kanssa. Hän ei halua rakentaa deittailukulttuurissa minkäänlaista vastakkainasettelua eri sukupuolten välille.

Huonoa palautetta Eeva saa todella harvoin. Yleensä keskustelemalla taustalta on löytynyt kuitenkin inhimillisiä syitä, kuten epävarmuutta.

– On naisia, jotka ovat tosi epävarmoja ja käyttävät seksuaalisuuttaan saadakseen läheisyyttä. Sitten on niitä keski-ikäisiä miehiä, jotka kummastelevat vain, että mikseivät akat vain suoraan kerro, mitä haluavat, Eevan summaa.

Deittailu on nykyisin kuin vierailua buffetissa

Nykyajan deittailukulttuurista on Eevasta tullut tavallaan helpompaa, mutta myös pinnallisempaa. Ihmiset eivät jaksa keskittyä ja panostaa.

– Valikoimaa vain on ja se on sun naaman edessä koko ajan, Eeva toteaa viitaten Tinderin kaltaisiin sovelluksiin ja sosiaaliseen mediaan.

– Ne, joilla on perinteisemmät arvot, jotka etsivät tositarkoituksella ja olisivat valmiita panostamaan suhteeseen eivät valitettavasti erotu, Eeva harmittelee.

Hän uskoo sen johtuvan siitä, että sellaisia ihmisiä on vapailla markkinoilla joko huomattavasti vähemmän tai sitten he jäävät muiden jalkoihin vaatimattomuuden takia.

On helppo kehuskella esimerkiksi työsaavutuksissa, mutta ne eivät anna kuin pintaraapaisun ihmisestä itsestään.

Huomion saaminen ei riitä sinkkumarkkinoilla

Naisena Eeva kokee, että huomiota on helppo saada sinkkumarkkinoilla, mutta se ei riitä.

– Mitä väliä sillä on? Vain aidolla yhteydellä on. Sen takia, ole oma itsesi. Määrä ei todellakaan korvaa laatua, Eeva tuhahtaa.

– Yritän miettiä sen niin, että sillä ei ole väliä, millaisessa deittailukulttuurissa me elämme. Vain sillä on väliä, että löydät sen yhden ihmisen, jonka kanssa klikkaa, Eeva pohtii.

Sen sijaan, että keskittyy negatiivisuudessa vellomiseen, Eeva näkee nykyajassa myös paljon hyvää. Mahdollisuuksia on enemmän.

– Et tarvitse kuin sen yhden, jos sitä oikeasti etsit. Annetaan muun maailman pyöriä omia menojaan, Eeva tähdentää.

– Niiden kautta voit lähestyä ihmisiä, joita et olisi muuten koskaan aiemmin lähestynyt tai joihin edes törmännyt missään.

Ihanimmat treffit ikinä

– Hän oli skeitillä ja sanoi, että pyörä on sulle. Meillä oli reput selässä ja me lähdimme vain ajelemaan, Eeva kertoo.

View this post on Instagram

– En koskaan käy deiteillä vain, koska on pakko käydä, Eeva paljastaa.

Miehet kohderyhmänä

Eevan sosiaalisen median julkaisuja lukee ehkä hiukan yllättäen myös moni suomalainen mies. Yksityisviesteistä ehkä 80 prosenttia on miehiltä lähetettyjä.

Eeva myös tiedostaa, että yleisössä on paljon äänettömiä seuraajia, jotka eivät välttämättä uskalla kommentoida, tykätä tai aloittaa rakentavaa keskustelua. Se ei kuitenkaan haittaa, vaan se on yksi nykyisen sosiaalisen median piirre, että on paljon näkymättömiä seuraavia silmäpareja.