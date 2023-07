Tämä on deittailumaailman uusi ghostaamistakin julmempi tapa: "Uhri usein tuntee olevansa itse syyllinen"

New York Post kirjoittaa uudesta sadistiseksikin kuvaillusta deittailutrendistä. Kyseessä on niin kutsuttu ghostlighting, jossa yhdistyy ghostaaminen ja gaslighting.

– Gaslightaus on sitä, että ongelma olisi aina toisen tunteissa tai ymmärryksessä. Ghostaus on sitä, kun kommunikointi katkeaa yllättäen, parisuhdevalmentaja Cher Gopman kertoo New York Postille.