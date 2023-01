Seksiä vaille jäävät miehet saattavat katkeroitua naisia kohtaan – "Osa kokee väkivallan oikeutettuna ratkaisuna omaan katkeruuteensa"

Joidenkin miesten on yhä vaikeampi löytää itselleen seksikumppania, minkä seurauksena on tahdonvastainen selibaatti eli incel.

Incel ilmiönä

Koska verkkoyhteisöissä viestitään usein anonyymisti, on hankalaa arvioida, kuinka laajasta ilmiöstä todella on kyse.

Miessakit ry:n kehittämis- ja koulutuspäällikkö Joonas Kekkosen mukaan Suomessa on kuitenkin tapahtunut henkirikoksia, jonka taustalla on ollut yksipuolinen rakastuminen, josta rakkauden kohde ei ole välttämättä edes tiennyt.

– Tämä on mielestäni todella oleellinen erottelu, että meillä on tällaisia samankaltaisia ajatuksia: on naisvihaa, on katkeruutta, on siitä kumpuavaa väkivaltaa, mutta se ei välttämättä liity näihin incel-yhteisöihin ja verkkoyhteisöihin, Lounela jatkaa.