Onko harrastuksesi suhteenne "beige lippu"? Tätä trendisana tarkoittaa

Parisuhteen punainen lippu, mutta paljon tylsempi, The Guardian määritteli beige flag -ilmiötä 2022.

Siinä missä punainen lippu on kirkuva varoitus, beige lippu oli vain merkki tylsyydestä – ainakin aluksi.

– Jos olet viettänyt yhtään aikaa deittisovelluksissa, huomaat, että suurimmalla osalla käyttäjistä on tapa lipsahtaa merkityksettömien latteuksien puolelle. Ehkä henkilö listaa kiinnostuksen kohteisiinsa jotakin epäkuvaavaa, kuten "ruoka", The Guardian sanoo.

Merkitys muuttunut ajan saatossa

Beigejä mielipiteitä ovat esimerkiksi se, ettei ananas kuulu pizzaan tai että "jaxuhali" on ärsyttävä sana – eivät kovin vaarallisia, mutta kertovat kuitenkin jotakin ihmisestä.

– Beigeä lippua on alettu käyttää tapana kertoa, jos jonkun deittiproifiili on tylsä, deittivalmentaja Thomas Edwards kuvailee Todaylle .

Edwardsin mukaan beigeä lippua käytetään kuitenkin nyt myös tapana kertoa kiinnostuksen kohteesta, joka on kenties erikoinen, muttei varsinaisesti haitallinen parisuhteelle. Beigestä lipusta on siis tylsän lisäksi muodostunut pieni, outo tapa, jollaisia meistä jokaisella on.