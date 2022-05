Neljä syytä, miksi Venäjän armeijan mottipihdit ovat ruosteessa Donbassissa – "Koko rintaman vahvin puolustus"

Karttaa katsomalla tilanne on venäläisten kannalta äärimmäisen houkutteleva. Moskovan sotilaiden miehittämien Iziumin ja Donetskin kaupunkien itäisellä puolella on runsaasti ukrainalaisjoukkoja, joiden piirittäminen vaatisi reilusti alle 200 kilometrin pikaista etenemistä. Se ei ole helppo tehtävä, muttei sotahistorian valossa millään tavalla mahdotonkaan.

Neljä syytä

Yhdysvaltojen puolustusviranomainen luetteli arvostetun Foreign Policy -lehden toimittajan ja sotaa analysoivan amerikkalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin mukaan maanantaina neljä syytä, miksi Venäjän mottipihdit eivät tao tulosta.