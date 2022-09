Venäjällä väitetään Ukrainan vastahyökkäyksen sekä edenneen että epäonnistuneen – Kenraali: "Tietävätkö venäläiset, miksi he taistelevat?"

Jos venäläistietoja on uskominen, on hyökkäys ollut suurin piirtein ensihetkistään lähtien täydellinen epäonnistuminen tai sitten Ukraina on pystynyt tekemään verrattain syvänkin koukun Kremlin sotilaiden puolustuslinjaan.

Ukrainan hyökkäyksen mahalasku on ollut suosittu versio Venäjän puolustusministeriön tiedotuslinjassa, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Toisenlaisiakin näkemyksiä on Venäjällä esitetty. Yli 650 000 seuraajaa kerännyt venäläinen sotakommentaattori Rybar on julkaissut karttoja, joiden perusteella Ukraina on onnistunut iskemään maajoukoillaan jonkin matkan päähän Venäjän selustaan.

Ukraina ilmoitti jo maanantaina murtaneensa Venäjän ensimmäisen puolustuslinjan. Tämä ei käytännön tasolla ole sama asia kuin läpimurto, sillä Venäjän tiedetään valmistelleen Etelä-Ukrainaan asemia jo hyvän aikaa. Rakennetut puolustuslinjat ovat käytännössä aina monikerroksisia.

On kuitenkin mahdollista, että venäläislähteet levittävät vääristeltyä tietoa Ukrainan hyökkäyksen onnistumisesta voidakseen myöhemmin kertoa, miten Kremlin sotilaat ovat lyöneet nämä joukot takaisin, kirjoittaa Suomen entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri Twitterissä. Etenemisensä yhteydessä Ukrainan on väitetty menettäneen yli 30 panssariajoneuvoa.

– Luulisi, että venäläiset esittäisivät niistä (menetetyistä panssariajoneuvoista) jotain todisteitakin, Toveri kirjoittaa.

Koko vastahyökkäyksen keston ajan Ukraina on korostanut, ettei sen operaatiosta tule jakaa tietoa, joka voisi vahingoittaa sen menestymisen mahdollisuuksia.

Samaa hiljaisuuden linjaa on noudattanut Yhdysvaltain puolustusministeriö, joka elokuun viimeisenä päivänä kertoi lehdistötilaisuudessa olevansa "tietoinen", että Ukraina on edennyt jonkin verran Hersonin alueella.

Samassa yhteydessä amerikkalainen prikaatinkenraali Patrick Ryder totesi venäläisjoukkojen vetäytyneen joillain alueilla.

– Mutta emme kerro yksityiskohtia säilyttääksemme salaisuudet ja antaaksemme Ukrainalle mahdollisuuden toteuttaa operaationsa, Ryder totesi.

Britannian puolustusministeriön päivittyvässä kartassa puolestaan Ukrainan on merkitty hyökkäävän Hersonin alueella kolmella suunnalla. Ukrainan hyökkäyksen kohteena olevat alueet on merkitty "kiistanalaisiksi".

ISW: Vastahyökkäyksen tulos ei selviä päivissä

Kremlin armeijan erinäisistä ongelmista on raportoitu sekä miehistön että kaluston suhteen pitkin sotaa.

Siitä huolimatta Ukrainan vastahyökkäyksen ensimmäisinä päivinä Venäjän puolustus Etelä-Ukrainassa on kestänyt siinä määrin hyvin, ettei Kiova ole ainakaan vielä voinut juhlia merkittäviä voittoja.

Ajatushautomo ISW:n mukaan tämä ei ole yllätys. Näin siitä huolimatta, että useissa länsimaisissa arvioissa Ukrainan pitkään odotetulle etelän vastahyökkäykselle asetettiin huomattava määrä odotuksia.

– Tämän kokoluokan sotilasoperaatiot eivät onnistu tai epäonnistu päivässä tai viikossa, ISW katsoo.

– Ukrainalaisviranomaiset ovat jo pitkään sanoneet, ettei heillä ole sellaista mekanisoitujen joukkojen määrää, jotta he voisivat sotia salamasotamaisesti Hersonin alueella tai muuallakaan, ISW jatkaa.

Mekanisoiduilla joukoilla tarkoitetaan joukko-osastoja, joiden kalustovalikoimaan kuuluu merkittävä määrä esimerkki panssariajoneuvoja ja muuta raskaampaa kalustoa.

Putinille etelän menetys olisi vakava isku

Ennen maanantaina alkanutta vastahyökkäystä Ukraina pyrki heikentämään Venäjän vastarintakykyä etelässä monin keinoin. Ukraina on esimerkiksi väittänyt tuhonneensa kymmeniä ammusvarastoja ja komentokeskuksia runsaasti huomiota saaneilla raskailla HIMARS-raketinheittimillä.

Ukrainan kohdelistalla ovat viime viikkojen aikana olleet myös venäläisten huoltoyhteydet, joista eritoten siltoja vastaan kohdistetut iskut ovat olleet julkisuudessa.

Taistelutilanne Etelä-Ukrainassa on epäselvä, mutta siitä tiedetään jonkin verran, australialainen kenraalimajuri evp. Mick Ryan toteaa Twitterissä.

Ryanin mukaan taistelu etelästä on poliittisestä tärkeä sekä Ukrainan Volodymyr Zelenskyille että Venäjän Vladimir Putinille.

– Zelenskyille on tärkeää, että hän pystyy täyttämään lupauksensa vallata etelä takaisin. Alueella on myös suuri taloudellinen merkitys, Ryan sanoo.

– Putinille etelän menettäminen Kiovan ja Harkovan epäonnistumisten jälkeen olisi vakava isku, mutta tuskin kuitenkaan kuolettava hänen hallinnolleen, Ryan jatkaa.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:52 Tältä näytti kaupunkisota Severodonetskissa, onko sama edessä Hersonissa?

Vaikka rintamalinja on tähän mennessä liikkunut verrattain maltillisesti, niin yleisesti ottaen sen on kuitenkin arvioitu siirtyneen Ukrainan kannalta mieluisaan suuntaan. Ryanin mukaan Ukrainalla on mahdollisuuksia jopa Krimin niemimaalle.

– Jos ei tässä vaiheessa hyökkäystä, niin ehkä seuraavassa.

Aiemmin kenraalimajuri Toveri arvioi, että Ukrainan hyökkäys "varmaan pysähtyy viimeistään" Dnepr-jokeen, josta on vielä pitkä matka Krimille.

Vaatiiko Kreml puolustusta hinnalla millä hyvänsä?

Ryanin mukaan keskeinen kysymys on, onko Ukrainan asevoimien tavoite ensisijaisesti vallata maata vai tuhota venäläisjoukot. Vaikka molemmat tavoitteet vaativat samankaltaisia toimia, ovat niiden edellyttämät taktiikat ja riskit kuitenkin osittain erityyppisiä, Ryan katsoo.

– Se määrä, jonka ukrainalaiset ovat kasanneet kalustoa ja ammuksia määrittelee sen, kuinka pitkään hyökkäys voi jatkua. Niin ikään reservien laatu ja sijainti tulee olemaan tärkeä seikka.

Venäjälle ratkaisevaa taasen on sen kyky tai kykenemättömyys tehdä omia vastahyökkäyksiään eteenpäin pyrkiviä ukrainalaisia vastaan.

Onko venäläisillä voimia sulkea ukrainalaisten mahdolliset läpimurtokohdat, Ryan pohtii. Jos on, Venäjä voisi sopivan tilaisuuden tullen motittaa edenneet ukrainalaisjoukot.

– Kuinka paljon joustavuutta ylemmillä venäläiskomentajilla on? Pystyvätkö he tekemään taktisia muutoksia ja vetäytymään tarpeen vaatiessa? Onko Kreml vaatinut, että heidän on puolustettava hinnalla millä hyvänsä vai ei, Ryan jatkaa.

"Tietävätkö venäläiset, miksi he taistelevat?"

Jos Ukrainan sotilaat pääsevät Hersonin kaupungin porteille, on Venäjällä edessään merkittävä valinta. Ukraina puolusti esimerkiksi Mariupolia ja Severodonetskia käytännössä talo talolta. Tekisikö Venäjä saman Hersonissa vai vetäytyisivätkö he, Ryan kysyy tarjoamatta omaa arviotaan.

– Kyse on komentajien välisestä taistelusta. He yrittävät hämätä ja käyttää päätään paremmin kuin vastustajansa. (Venäläiset ja ukrainalaiset) yrittävät tuhota kommunikaatioyhteyksiä ja syövyttää toisen osapuolen kyvyn johtaa joukkojaan.

Ryan nostaa esille myös ukrainalaisten partisaanien toiminnan, josta voi lukea lisää täältä. Huollon täytyy sujua sekä ammusten, polttoaineen, ruoan että täydennysten suhteen. Lisäksi tiedustelutieto tulee olemaan arvossaan.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:28 Räjähdys tankin kyljessä: Ohjus ehtii vain vilahtaa Ukrainan julkaisemalla videolla.

Kaikkein tärkeimmäksi tekijäksi Ryan nostaa Ukrainan ja Venäjän maavoimien ja jossain määrin myös ilmavoimien väliset lukuisat lähitaistelut.

– Tällaiset taistelut ovat brutaaleja, verisiä, mutta välttämättömiä. Ne ovat sodassa puhtain tahdonvoiman ilmentymä, Ryan sanoo.

– Tahtojen taistelussa kamppailun merkityksen ymmärtäminen on yksi tärkeimmistä erottavista tekijöistä sotilaiden välillä. Ei ole selvää, tietävätkö venäläiset, miksi he taistelevat. Ukrainalaisille se on selvää, Ryan toteaa.