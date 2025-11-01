Venäjä väittää Ukrainan sotilaiden antautuvan kaupungissa, jonka se on sanonut piirittäneensä. Väitettä on kritisoitu.
Piiritetyt ukrainalaissotilaat aloittavat antautumisen Pokrovskissa, kertoi Venäjän puolustusministeriö tänään. Asiasta uutisoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS.
Samaan aikaan Ukrainan asevoimat kertoo, että se olisi onnistunut parantamaan asemiaan useissa kaupungin osissa. Tilanne kaupungissa on sen mukaan yhä monimutkainen ja muuttuva.
Venäjä on aiemmin kertonut piirittäneensä Pokrovskissa kaupungeissa taistelevat ukrainalaisjoukot. Ajatushautomo ISW:n mukaan väite ei ole pitänyt paikkaansa.
Myöskään sotaa avointen lähteiden avulla seuraavien DeepState- ja Black Bird -ryhmien mukaan Venäjä ei ollut onnistunut piirittämään kaupunkeja, vaikka niissä olevien ukrainalaisyksiköiden tilannetta onkin kuvailtu tukalaksi.
Venäjä sanoo myös peitonneensa erikoisjoukot
Venäjän puolustusministeriö on aiemmin sanonut venäläisjoukkojen peitonneen kaupunkiin kiirehtineen Ukrainan erikoisjoukkojen ryhmän. Kaksi ukrainalaista sotilaslähdettä kertoi toissapäivänä Ukrainan lähettäneen erikoisjoukkoja taistelemaan Pokrovskin alueelle, kun Moskova ilmoitti joukkojensa saartaneen ukrainalaiset joukot. Uutistoimisto Reuters raportoi aiemmin videosta, jossa ukrainalaissotilaita nousee Black Hawk -helikopterista.