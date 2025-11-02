Ainakin kuusi ihmistä on kuollut Venäjän ohjus- ja lennokki-iskuissa Ukrainaan viime yönä. Asiasta kertoo Ukrainan valtakunnansyyttäjän toimisto Telegram-tilillään.
Kuolonuhreja vaatineet iskut tehtiin Keski-Ukrainan Dnipropetrovskin ja Etelä-Ukrainan Odessan alueille.
Dnipropetrovskin tehdyn iskun kuolonuhrien joukossa oli valtakunnansyyttäjän toimiston mukaan myös kaksi yli kymmenvuotiasta poikaa.
Zaporizhzhjan sotilashallinnon johtajan Ivan Fedorovin mukaan alueella noin 60 000 taloutta jäi Venäjän yöllisen iskun vuoksi ilman sähköä. Fedorov kertoi sunnuntaiaamuna, että sähköistä valtaosa oli saatu palautettua.
Venäjällä Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Tuapsen satamakaupungissa öljytankkeri syttyi tuleen Ukrainan tekemässä drooni-iskussa varhain sunnuntaiaamuna, paikallisviranomaiset kertoivat.