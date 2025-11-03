Ukrainan ilmahälytykset ilmestyvät reaaliaikaisina Helsingin ulkomainosnäytöille. Taustalla on tärkeä viesti.

Maanantaina Helsingin ulkomainosnäytöille alkaa ilmestyä reaaliajassa tieto Ukrainan ilmahälytyksistä.

Suomalaiset ovat tukeneet Ukrainan sotaa lahjoituksilla ennätyksellisen paljon, mutta sodan pitkittyessä monen lahjoitusinto on hiipunut. Pommitukset kuitenkin jatkuvat edelleen, paikoin jopa entistä rajumpina.

Suomen UNICEFIN ilmahälytyskampanjan tarkoitus on kerätä varoja sodasta kärsivien lasten auttamiseksi Ukrainassa.

– Ukrainassa lapsia kuolee ja haavoittuu jatkuvasti, he ovat traumatisoituneita ja uupuneita. UNICEF tarjoaa lapsille suojelua, mielenterveyspalveluita ja psykososiaalista tukea. Tuemme turvallista koulunkäyntiä ja päiväkoteja rakentamalla pommisuojia, kertoo Suomen UNICEFin markkinointi- ja viestintäjohtaja Laura Helaniemi tiedotteessa.