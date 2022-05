Tällainen oli Zelenskyin voitonpäivän marssi yksin Kiovan tyhjällä kadulla – "Teeskentelevä ystävä aloitti sodan – mutta me voitamme"

– Tänään me juhlimme voitonpäivää natsismia vastaan. Me emme anna kenellekään palaakaan historiastamme. Olemme ylpeitä esi-isistämme, jotka yhdessä muiden kansojen kanssa kukistivat natsismin anti-Hitler-koalitiossa.

"Me voitamme heidät"

– Ennemmin tai myöhemmin me voitamme. Me voitamme, koska tämä on meidän maamme. Me emme taistele ketään vastaan, me taistelemme itsemme, meidän vapautemme ja itsenäisyytemme puolesta, Zelenskyi vakuuttaa.