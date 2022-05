Jättimotti Itä-Ukrainassa olisi ollut voitonpäivänlahja Putinille – Venäjän armeija tyri paketoinnin

Ukrainan pääkaupungin liepeillä pahoin kärsineet joukot heitettiin suoraan tuleen Itä-Ukrainaan, mitä on kritisoitu . Tappion kärsineet sotilaat olisi asiantuntijan pitänyt huoltaa kunnolla, eikä lepokaan olisi haitannut.

Eri tahot ovat viikkoja arvioineet, että Venäjä pyrkii hankkimaan jonkinlaisen suuren voiton toukokuun 9. päivän voitonpäivään mennessä. Myös sodan julistamista ja liikekannallepanoa on veikattu.

Näin jättimotin piti syntyä

Erityisesti huomio tarkentui Iziumin ja Donetskin kaupunkien väliselle alueelle. Pullistumia on motitettu ennenkin ja tätä on Itä-Ukrainassa yrittänyt huhti-toukokuussa myös Venäjän armeija.

Jos Donetskin ja Iziumin välille vetää kartalla suoran viivan, niin sen itäisellä puolella on merkittävä määrä ukrainalaisjoukkojen asemia ja huomattava määrä maata. Pohjoisessa, lännessä ja etelässä noita joukkoja vastassa on Venäjän armeija.

– Venäjä etenee (näillä suunnilla) hitaasti, mutta tasaisesti, sotaa analysoiva amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi.