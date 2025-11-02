Venäjä on kommentoinut kysymystä siitä, voisivatko presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tavata.
Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan Ukrainan tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan huolellista työtä, ei Putinin ja Trumpin välistä tapaamista.
Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters venäläisen TASS-uutistoimiston tietoihin viitaten.
Lue myös: Putin ehdottaa "minitulitaukoa" – Venäjälläkin ihmetellään
– Tällä hetkellä tarvitaan erittäin huolellista työtä yksityiskohtien parissa (ratkaisun mahdollistavan) sopimuksen saamiseksi, Peskov toteaa.
Financial Times uutisoi perjantaina, että Trump perui jo kertaalleen sovitun tapaamisensa Putinin kanssa sen jälkeen, kun Moskova lähetti Washingtonille muistion, jossa se sanoi pitävänsä kiinni kovista vaatimuksistaan Ukrainan suhteen.