Yksityisten bunkkerien kysyntä Italiassa on Venäjän hyökkäyssodan seurauksena kasvanut räjähdysmäisesti.
Valtava panssariovi jysähtää kiinni, ja sen eteen asettuu vartioon kaksi toisen maailmansodan aikaisiin univormuihin pukeutunutta italialaissotilasta. "Hiljaisuus! Täällä ilma on kallisarvoista", lukee kolean bunkkerin seinällä.
Diktaattori Benito Mussolinin rakennuttama Soratten bunkkeri sijaitsee tunnin ajomatkan päässä Roomasta. Sen tarkoituksena oli tarjota suojaa valtiojohdolle tilanteessa, jossa pääkaupunkiin hyökättiin. Nykyisin bunkkeri toimii museona, jossa järjestetään aika ajoin historian elävöittämistapahtumia.
Tällä hetkellä bunkkerit elävät Italiassa uutta kukoistuskautta. Koska Italian laki ei velvoita rakentamaan väestönsuojia, monet maailmanpoliittisen tilanteen pelästyttämät kansalaiset ovat rakentaneet viime vuosina bunkkerin omin varoin. Mediassa on puhuttu jopa bunkkeribuumista.
Alan uranuurtajana Italiassa on toiminut Minus Energie -yritys, joka on osa suomalaista väestönsuojaratkaisuja tarjoavaa Verona Shelters Groupia.
– Kun aloitimme 2000-luvun alussa, meille naurettiin. Bunkkerin rakentavaa pidettiin suuruudenhulluna tai salaliittoteorioihin uskovana, yrityksen toimitusjohtaja Giulio Cavicchioli kertoo.
Tilanne muuttui, kun Venäjä runsaat kolme vuotta sitten hyökkäsi Ukrainaan. Cavicchioli kertoo yrityksen hukkuneen hetkessä satoihin tiedusteluihin.
– Yhtäkkiä ihmiset ymmärsivät, että ydinsota ei ollutkaan enää etäinen vaan aivan konkreettinen mahdollisuus, Cavicchioli sanoo.