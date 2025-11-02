Juuri nyt Avaa

– Yhtäkkiä ihmiset ymmärsivät, että ydinsota ei ollutkaan enää etäinen vaan aivan konkreettinen mahdollisuus, Cavicchioli sanoo.

– Kun aloitimme 2000-luvun alussa, meille naurettiin. Bunkkerin rakentavaa pidettiin suuruudenhulluna tai salaliittoteorioihin uskovana, yrityksen toimitusjohtaja Giulio Cavicchioli kertoo.

Tällä hetkellä bunkkerit elävät Italiassa uutta kukoistuskautta. Koska Italian laki ei velvoita rakentamaan väestönsuojia, monet maailmanpoliittisen tilanteen pelästyttämät kansalaiset ovat rakentaneet viime vuosina bunkkerin omin varoin. Mediassa on puhuttu jopa bunkkeribuumista.

Kymmenientuhansien eurojen investointi

Tällä hetkellä Minus Energie -yritys auttaa toteuttamaan useita kymmeniä yksityisbunkkereita vuodessa. Yritys ei rakenna itse bunkkereita, mutta tarjoaa niihin esimerkiksi projektisuunnittelua ja erilaisten järjestelmien asennusta. Koska Italian laki ei säätele bunkkerien rakentamista, yritys noudattaa sveitsiläisiä standardeja.