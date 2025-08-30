Nämä uskovaiset elävät keskimääräistä vanhemmiksi – terveysjohtaja kertoo, miksi

Uskonto ja terveelliset elämäntavat ovat avain pitkään ikään Seitsemännen päivän adventistien parissa.

Yhdysvaltalainen tutkija, kirjailija ja Emmy-palkittu dokumentaristi Dan Buettner ja joukko maineikkaita pitkäikäisyyden tutkijoita kehittivät termin Blue Zones kuvaamaan maailmankolkkia, joilla ihmiset elävät terveellisimmin ja keskimääräistä vanhemmiksi.

"Sinisten alueiden" asukkailla on keskimääräistä vähemmän terveysongelmia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, syöpiä ja diabetesta.

Yksi sinisistä alueista on Kalifornian Loma Lindan alue, josta tuli 1900-luvun alussa Seitsemännen päivän adventismin keskittymä ja jossa elää edelleen paljon adventisteja.

Suomen Adventtikirkon terveysjaoston johtaja Aki Pirskanen kuvailee Kaliforniassa sijaitsevaa aluetta elinvoimaiseksi. Hän on itsekin vieraillut Loma Lindassa.

– Siellä meillä on huippusairaalat ja paljon adventisteja. Niiden joukossa on myös paljon ihmisiä, jotka ovat eläneet terveellisesti ja syöneet kasvisruokaa vuosikymmeniä. Sen takia heidän joukossaan on paljon terveitä satavuotiaita.

Pirskanen kertoo adventistien terveysnormien perustuvan useaan eri osa-alueeseen, joista tärkeimpänä on usko.

– Puhutaan kahdeksasta eri asiasta. Ravinto, liikunta, uni, stressikontrolli, aurinko, ilma ja addiktoivien aineiden välttäminen, kuten alkoholi, tupakka ja tietysti huumeet, Pirskanen kertaa adventistien terveysperiaatteita.



Adventistit välttävät lihan syömistä sekä huumaavia ja päihdyttäviä aineita. Pirskasen mukaan esimerkiksi kahvi on päihde, jonka käyttöä on syytä rajoittaa.



– Kansainvälinen adventtikirkko suosittelee lakto-ovo-vegetaristista ruokavaliota, mutta osa päättyy valitsemaan vegaanisen ruokavalion.



Lakto-ovo-vegetaristi on henkilö, joka noudattaa kasvisruokavaliota, mutta syö lisäksi maitotuotteita ja kananmunia.

Pirskanen muistuttaa myös papujen ja linssien hyvistä terveyspuolista.



– Niissä on paljon kuituja, joka taas pitää verensokerin tasaisena.

"Tiede on ottanut kiinni Raamatun näkökulmaa"

Pirskanen järjestää yhteisön sisällä erilaisia terveyskursseja ja leirejä, joita kirkko on pitänyt jo vuosikymmenien ajan myös Suomessa.



Adventisteille normaali kasvispainotteinen ruokavalio on noussut myös yleisiin ravitsemussuosituksiin. Uusimpien ravitsemussuositusten mukaan kasviksia pitäisi syödä 500–800 grammaa päivässä, kun aiempi suositus oli vähintään puoli kiloa.

– Adventtikirkko on puhunut jo sadan vuoden ajan kasvisruoan puolesta. Voisi sanoa, että tiede on ottanut kiinni Raamatun näkökulmaa, Pirskanen kertoo.

Ohjeet adventistien terveelliseen elämäntapaan tulevat Pirskasen mukaan suoraan Raamatusta, jossa on paljon viittauksia kasviruoan suosimiseksi.

– Esimerkiksi ensimmäisen Mooseksen kirjan jakeessa 29 sanotaan, että Jumala antoi ihmisille kasvisravinnon - siementä tekevät kasvit ja hedelmäpuut heille syötäväksi. Me viittaamme siihen raamatulliseen kohtaan, kun sanomme, että olisi hyvä syödä enemmän kasviksia.

