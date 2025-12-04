Ecuadorissa asuvan miehen uskotaan olevan vanhin koskaan elänyt ihminen. Tapauksesta kertoo paikallinen Ecuavisa-uutiskanava.

El Morron maaseutupitäjässä Ecuadorissa asuu vanha mies, Carlos Lindao, jonka väitetään olevan 123-vuotias. Se tekisi hänestä maailmanhistorian vanhimman ihmisen.

Lindaon naapureilla on hallussaan miehen syntymätodistus ja henkilökortti, joihin syntymävuodeksi on merkattu 1902, kertoo Ecuavisa-kanava, joka on päässyt näkemään todisteet.

Todistettavasti pisimpään elänyt ihminen oli ranskalainen Jeanne Calment, joka menehtyi 122 vuoden iässä vuonna 1997.

Hiilikaivoksessa 11-vuotiaana

Lindao on työskennellyt koko elämänsä samassa pitäjässä kalastajana ja työntekijänä hiilikaivoksessa, jossa hän sanoo aloittaneensa uransa vain 11-vuotiaana.

– Olen nähnyt, kun työkaverini hiilikaivoksesta kuoli keuhkot täynnä savua. Minä en ikinä käyttänyt hengityssuojaimia. Kaikki lähisukulaiseni ovat kuolleet, siskoni ja veljeni. Miksi minä olen vielä hengissä?

Lindao pitää pitkän ikänsä salaisuutena yksinkertaista elämäntapaa, fyysistä työtä sekä mereneläviin ja sisäelimiin perustuvaa ruokavaliota. Lindao jäi orvoksi hänen äitinsä kuollessa pojan ollessa hyvin nuori.