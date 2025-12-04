Suomalaisten suhtautuminen kansalaistottelemattomuuteen vaihtelee tuoreen kyselyn perusteella poliittisen suuntautumisen mukaan.
Kansalaistottelemattomuus jakaa suomalaisten mielipiteitä. Asia selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselytutkimuksesta.
Vajaa puolet tutkimukseen osallistuneista piti kansalaistottelemattomuutta oikeutettuna, jos sitä harjoitetaan hyväksi nähdyn asian puolesta. Kolmasosa taas ei pidä sitä oikeutettuna.
Poliittinen suuntautuminen vaikuttaa
Suhtautuminen kansalaistottelemattomuuteen vaihteli poliittisen suuntautumisen mukaan.
Vasemmistoliiton kannattajista lähes kaikki pitivät kansalaistottelemattomuutta oikeutettuna, vihreiden ja SDP:n kannattajista enemmistö.
Oikeistopuolueiden äänestäjät suhtautuivat kansalaistottelemattomuuteen nihkeämmin.
Enemmistö perussuomalaisten ja kokoomuksen äänestäjistä ei pidä kansalaistottelemattomuutta oikeutettuna edes hyväksi koetun asian puolesta.