Nämä lääkäreiden täsmäkonstit auttavat nopeasti ummetukseen

Jokaisella ihmisellä on oma ulostamisrytminsä. Normaalina pidetään sitä, että suoli tyhjenee 8–72 tunnin välein. Ummetuksesta puhutaan, kun iso hätä iskee harvemmin kuin kolme kertaa viikossa tai kun kakka on niin kovalla, että ulostaminen on useimpina kertoina vaikeaa.