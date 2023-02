Nämä asiat tekevät Ullanlinnan epäillystä murhasta poikkeuksellisen – kokeneet poliisit listaavat syyt

Rikospaikan Murharyhmässä kokeneet poliisit arvioivat, että Ullanlinnan henkirikoksessa on useita erikoisia piirteitä.

– Ensinnäkin tässä on kaksi eri tapahtumaa, joista toinen on äärimmäisen outo tekotavaltaan, eli viisi murhan yritystä autolla satama-altaaseen. Henkirikoksessakin outoa on se, kun naista ollaan viemässä pois asunnosta teon jälkeen, rikosylikomisario (evp.) Tero Haapala sanoo.