Mies ampui naisystävänsä Kuopiossa ja soitti hätänumeroon – poliisi selvittänyt motiivin

Poliisi arvelee saaneensa selville Kuopiossa heinäkuun lopulla tapahtuneen henkirikoksen motiivin.

Henkirikos tapahtui Kuopion länsipuolella haja-asutusalueella 28. heinäkuuta.

Poliisin mukaan 50-luvulla syntynyt kuopiolainen mies ilmoitti hätäkeskukseen, että oli ampunut naisystävänsä.

Poliisi löysi tapahtumapaikalta kuolleena niin hätäkeskuspuhelun tehneen miehen kuin 50-luvulla syntyneen naisenkin.

Poliisi on jatkanut tutkintaa ja keskittynyt teon motiivin selvittämiseen.

– Poliisin ymmärryksen mukaan motiivi liittyy rikoksesta epäillyn ja uhrin väliseen parisuhteeseen, johon oli poliisin tietojen mukaan tulossa tauko, Itä-Suomen poliisilaitos kertoo tiedotteessa.

Kyseisessä rikoksessa käytetty ase oli poliisin mukaan luvallinen ja rekisteröity rikoksesta epäillyn miehen nimiin.

Asia ei etene syyttäjälle syyteharkintaan, sillä rikoksesta epäilty on kuollut.

Tapauksen tutkinta jatkuu kuolemansyyntutkintana, joka on salassa pidettävä. Poliisi ei myöskään tiedota asiasta enempää.

"Älä jää yksin"

Poliisi muistuttaa, että jos itse kokee tai näkee tai kuulee läheisten kokevan henkistä tai fyysistä väkivaltaa lähisuhteessa, asian kanssa ei kannata jäädä yksin.

– Poliisiin voi olla luottamuksellisesti yhteydessä ja saada apua omaan tai läheisen tilanteeseen, poliisi tiedottaa.