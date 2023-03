Poliisi teki löydön Ullanlinna-tutkinnassa: Vaimon murhan motiivina mahdollisesti raha

– Tässä teossa mahdollinen motiivi on taloudellinen. Olemme löytäneet laite-etsinnöissä viitteitä taloudellisista järjestelyistä, joita epäilty on kenties ainakin suunnitellut, Lehtonen muotoilee.

– Taloudellista motiivia ei ole ainakaan voitu sulkea pois. Yksittäisistä eriteltävistä epäilyistä taloudellinen motiivi on ehkä selvin. Mutta voi myös olla, etteivät nämä laite-etsinnöissä löytämämme viitteet liity rikokseen millään tavalla.

Mereenajon motiivi arvoitus

Poliisin mukaan mahdollinen taloudellinen motiivi liittyy vain vaimon surmaamiseen. Mereenajon motiivin suhteen poliisi on ymmällään.

– Jaa-a, vaikea sanoa motiivia tälle teolle, se on koko lailla selvityksessä. Pitäisi päästä hänen päänsä sisälle, jotta sen ymmärtäisi. Hän itsehän ei toki ole myöntänyt ajaneensa mereen tahallaan, Lehtonen sanoo.

– Mutta tapahtumassa on niin monta epäilystä aiheuttavaa palasta, että se on pakko ainakin tutkia poliisin toimesta. Esimerkiksi auton liikkeelle lähtö on niin vauhdikas, ettei ole millään tavalla normaalia ajaa sillä tavalla sellaisessa paikassa.