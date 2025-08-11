Poliisi pyytää apua – lokakuussa kadonneen Siirin, 24, kohtalosta synkkä epäily

Kadonnut Siiri Ryhänen
Kadonnut on noin 170 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on vaaleat hiukset. poliisi
Julkaistu 25 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Sara Güven

sara.guven@mtv.fi

Poliisin mukaan tutkinnan edetessä on ilmennyt seikkoja, joiden perusteella Kouvolassa kadonneen naisen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi.

Poliisi on tutkinut Kouvolassa kadonneen Siiri Ryhäsen katoamista viime vuoden lokakuusta asti. Ryhänen oli tuolloin 24-vuotias.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lauri Ristola kertoo poliisin julkaisemassa tiedotteessa, että tutkinnassa kertyneen materiaalin perusteella on ilmennyt seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä Ryhäsen joutuneen henkirikoksen uhriksi.

Katoamiseen ei tutkinnan alussa epäilty liittyvän rikosta. 

POLIISI kadonnutPoliisi julkaisi uuden kuvan kadonneesta.Poliisi

– Tutkinta on nyt sellaisessa vaiheessa, että emme tarkenna asiaa tämän enempää. Tiedotamme asiasta lisää sitten, kun se on mahdollista, Ristola sanoo tiedotteessa.

Henkirikoksen tutkinta aloitettiin tämän vuoden toukokuussa. 

Ryhänen on noin 170 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on vaaleat hiukset. 

Poliisi pyytää tietoja Ryhäsen liikkeistä katoamista edeltävänä ajankohtana, 1.–5. lokakuuta 2024.

Haivainnot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi.

