39-vuotias mies ammuttiin Kokemäellä epäonnisen kaupan jälkeen – syyte kolmelle

Aluesyyttäjä on nostanut syytteet kolmea ihmistä vastaan Kokemäellä Satakunnassa viime vuoden helmikuussa tapahtuneesta henkirikoksesta.

Syyttäjän mukaan 39-vuotias uhri kuoli ampumisen seurauksena.

Syytteet on nostettu epäillystä taposta, törkeästä ryöstöstä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta. 

Yksi syytteen saaneista on poliisin kuulusteluissa tunnustanut aiheuttaneensa uhrin kuoleman. Kaksi muuta ovat kiistäneet syyllistyneensä henkirikokseen.

Poliisi kertoi viime vuoden toukokuussa, että teoista epäiltiin 18–25-vuotiaita miehiä. 

Miehet menivät poliisin mukaan uhrin asuntoon hakemaan yhdellä epäillyllä aiemmin ollutta esinettä, joka oli päätynyt kauppatapahtuman seurauksena uhrille.

