Uutta tietoa Mikkelin murhaepäillyn pakomatkasta – poliisi pääsi kuulemaan pahasti puukotettua taksinkuljettajaa

Poliisi aikoo jatkaa vielä Mikkelin murhasta epäillyn 19-vuotiaan miehen kuulusteluja.
Julkaistu 15.08.2025 18:10
Poliisi jatkaa Jyväskylän tapon yrityksen ja Mikkelin murhan tutkintaa. Poliisilla on käsitys rikosten motiivista, mutta julkisuuteen sitä ei kerrota.

– Meillä on vielä epäillyn kuulusteluja tekemättä, siksi en voi kertoa siitä. Emme halua, että tiedot välittyvät epäillylle median kautta, sanoo MTV:lle tutkinnanjohtaja Marfa Raipela.

Poliisi on päässyt kuulemaan vakavasti loukkaantunutta taksinkuljettajaa. 

– Hän on kertonut tapahtumista hyvin ja yksityiskohtaisesti. Tapahtumat ovat tältä osin aika riidattomat myös epäillyn kertoman perusteella.

Tapahtumaketju sai alkunsa heinäkuun alussa Jyväskylässä, josta 19-vuotias epäilty halusi Mikkeliin.

– Hän puukotti taksinkuljettajaa, otti tämän jälkeen taksin haltuunsa ja ajoi sillä Mikkeliin, Raipela kertoo.

Piilotteli maastossa

Mikkelissä 19-vuotias nuorukainen meni kuusikymppisen naisen talolle ja tappoi tämän. Henkirikos tapahtui sunnuntaina 6. heinäkuuta varhain aamulla noin kello 6–8 välillä.

– Epäilty käytti tekovälineenä astaloa eli lyömävälinettä. Teossa ei käytetty teräasetta, Raipela sanoo.

– Henkirikoksen jälkeen epäilty sytytti rakennuksen palamaan peitelläkseen henkirikosta.

Tämän jälkeen nuorukainen varasti uhrin auton, mutta hylkäsi sen pian murhapaikan lähistölle. 

– Poliisin käsityksen mukaan hän jatkoi pakoaan jalkaisin ja piilotteli maastossa löytymiseensä saakka, Raipela kertoo.

– Poliisilla ei ole epäilyjä, että rikoksiin liittyisi muita henkilöitä tai että kukaan olisi piilotellut epäiltyä. Poliisin käsityksen mukaan epäilty ei juurikaan ollut tekemisissä muiden henkilöiden kanssa tapahtumien aikaan.

Ei rikoksia pakomatkalla

Rikoksista epäiltyä miestä etsittiin laajalta alueelta, kunnes hänet otettiin puolentoista vuorokauden kuluttua maanantai-iltana kiinni Etelä-Savosta. 

Poliisin mukaan mies löydettiin maastosta koirapartion avulla.

– Poliisi ei epäile hän syyllistyneen muihin rikoksiin pakomatkansa aikana, Raipela sanoo.

Poliisi epäilee miestä murhasta, tapon yrityksestä, törkeästä ryöstöstä, törkeästä vahingonteosta ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta.

– Epäillylle ei ole esitutkinnan aikana pyydetty mielentilatutkimusta, vaikka perusteet siihen kyllä olisivat, Raipela sanoo.

Etelä-Savon käräjäoikeus on vanginnut hänet. Syytteen noston määräpäivä on 15. lokakuuta.

