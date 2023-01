Ullanlinnan tapon tutkinnanjohtaja: Asuntoon piilotettu vainaja ei ehkä olisi löytynyt ilman etsintää

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Lehtonen kertoo MTV Uutisille, että katoamisesta oli ilmoitettu tavalla tai toisella ainakin kaksi kertaa, ja niistä toinen on nyt henkirikoksesta vangitun miehen tekemä.

Tämän yhteydessä poliisi oli käynyt kuulemassa miestä, joka oli tällöin kuultu kadonneen henkilön läheisen roolissa. Samaan aikaan mies kuitenkin piilotteli kotonaan ruumista, jonka kuolemaan hän on sittemmin kuulusteluissa myöntänyt liittyvänsä.

– Hänhän on tavallaan myöntänyt teon, että hänen toimintansa on johtanut kuolemaan, mutta varsinaista tahallista tekoa hän ei ole myöntänyt, tutkinnanjohtaja Lehtonen kertoo.

Tutkinnanjohtaja: Ruumis oli piilotettu asuntoon

Tapaus herättää luonnollisesti kysymyksen siitä, miten on mahdollista, että poliisi käy kuulemassa henkilöä samalla, kun tällä on ruumis kotonaan. Vaikka Lehtonen katsoo, että oman toiminnan kriittiselle tarkastelulla on varmasti aina paikkansa, ei hän näe tässä kyseisessä tapauksessa perusteluita ainakaan kovin vahvalle kritiikille.