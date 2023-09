Ullanlinnan murhatutkinta valmistui: Psykiatrin epäillään aiheuttaneen vaimolleen rajut päävammat

– Olisi liioiteltua sanoa, että tekotapa on täydellisen selvä.

"Väkivalta on ollut voimakasta ja toistuvaa"

Poliisi on jo aiemmin kertonut, että murhasta epäilty psykiatrimies on väittänyt vaimonsa kuolemaa vahingoksi tai tapaturmaksi. Mies on siis myöntänyt aiheuttaneensa kuoleman, mutta kiistänyt tehneensä tahallista henkirikosta.