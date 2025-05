Tähdet, tähdet -voittaja tunnelmoi saavutustaan: "Tämähän oli ihan kiva ohjelma"

Mikko Töyssy voitti Tähdet, tähdet -ohjelman.

Laulaja ja näyttelijä Mikko Töyssy kruunattiin Nelosen Tähdet, tähdet -ohjelman voittajaksi sunnuntaina 25. toukokuuta esitetyssä finaalijaksossa. Tähdet, tähdet -finaalissa Töyssyn kanssa kilpailivat laulaja Nina Tapio, joka sijoittui toiseksi, ja näyttelijä Chike Ohanwe, joka sijoittui kolmanneksi.

Töyssy tunnelmoi Tähdet, tähdet -voittoaan sunnuntai-iltana jakamassaan Instagram-postauksessa.

– Maalissa ollaan! Tämähän oli ihan kiva ohjelma, tämä Tähdet, tähdet! Edellisen kerran kun voitin jotain, se oli kaksi viikkoa sitten Ässä-arvasta 5e! Nyt sain vyön ja kukkia. Kuulostaa ihan sananmuunnokselta, hän kirjoittaa julkaisussaan.

Laulaja kiittää julkaisussaan lukuisia tahoja aina bändistä ja tuotannosta tuomareihin, kanssakilpailijoihin ja yleisöön.

– Kiitellään nyt vielä kerran: Kiitos! Näin. Ja nyt huilataan hetki! Adjö! hän päättää tekstinsä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Julkaisun kommenttikenttään on jätetty satoja onnentoivotuksia.

– Onnea!! itsekin Tähdet, tähdet -ohjelmassa vuonna 2023 kilpaillut Jarkko Tamminen toivottaa.

– On se komia! On se väkevä! On se Tähtein Tähti! kilpailussa pronssia napannut Ohanwe kirjoittaa.

– Voitto meni oikeaan osoitteeseen!! Onnea!! kolmas someseuraaja kommentoi.

Töyssy saapuu MTV:n Huomenta Suomi -ohjelman haastatteluun maanantaina klo 9.50.